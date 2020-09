Tour de France 2020: 14. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 14. Etappe wird als Flachetappe ausgegeben - dabei stehen für die Fahrer auf dem Weg nach Lyon gleich mehrere Bergwertungen an.

Zwei Tage prüfte die 107. Tour de France die Kletterkünste der Fahrer im Zentralmassiv, am Samstag biegt die Große Schleife in die entscheidende Phase in Richtung Alpen ein (Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER verfolgen).