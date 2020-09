FC Schalke: Amine Harit nach Bergamo? Atalanta-Kaderplaner reagiert

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am Sonntag gegen Schweinfurt (15.30 Uhr) gibt es Transfergerüchte um die Schalke-Stars Ozan Kabak und Amine Harit. SPORT1 erklärt, was wirklich dran ist.

Schneider zu Kabak: "Ozan wird nicht abgegeben"

Fakt ist: Mit Lazio hat sich Schalke im Fall Kabak bis heute zu keiner Zeit in Gesprächen befunden. Auf Schalke ist man heilfroh, mit dem 20 Jahre alten türkischen Nationalspieler einen talentierten Innenverteidiger in seinen Reihen zu haben.

Der Marokkaner wechselte vor wenigen Monaten die Berateragentur, spricht auch in der Kabine mit Teamkollegen offen über seinen Wunsch zu gehen. Sein neuer Agent Meissa N’Diaye, der europaweit bestens vernetzt ist, bietet ihn aktiv auf dem Markt an. Dass es Gespräche zwischen der Spielerseite und Atalanta gab, ist richtig.

Wagner kritisiert Harit: "Keine gute Vorbereitung gespielt"

"Es kann sein, dass sich in zwei Tagen wieder alles in Luft aufgelöst hat und der nächste Name von uns schon wieder spekuliert wird."

Harits jüngstes sportliches Auftreten hat Wagner wenig begeistert: "Amine hat bisher keine gute Vorbereitung gespielt. Er hatte in den Testspielen leider nicht so viele gute Aktionen. Zum Glück hat er im Spiel gegen Bochum ein Tor gemacht. Er ist schwer in die Vorbereitung gekommen, zuletzt zeigte er sich aber formverbessert. Läuferisch und physisch ist er in einer sehr guten Verfassung, er muss aber in seinen Aktionen klarer werden!"