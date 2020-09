Gina Lückenkemper sagt ISTAF in Berlin ab und beendet Saison vorzeitig

Gina Lückenkemper sagt für den ISTAF in Berlin ab © Imago

Gina Lückenkemper kann nicht am ISTAF in Berlin teilnehmen. Für die deutsche Sprinterin ist damit auch die Saison vorzeitig beendet.

Sprinterin Gina Lückenkemper hat ihre Teilnahme am Stadionfest ISTAF in Berlin am Sonntag (17.35 Uhr) abgesagt.