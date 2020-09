Bundesliga: David Wagner ruft FC Schalke zum Kämpfen auf

David Wagner will aus der Schalke-Mannschaft alles rausholen © Imago

David Wagner und der FC Schalke stehen vor einer schwierigen Saison. Doch der Trainer der Königsblauen will in der Bundesliga für Überraschungen sorgen.

"Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass die Umstände so sein würden. Aber jetzt gilt es zu kämpfen", sagte der Coach vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05, "nicht nur zu feiern, wenn es zu feiern gilt, sondern zu fighten, wenn es zu fighten gilt."

Wagner: Guter Fußball und Überraschungen

"Er hat in dieser Woche alle Trainingseinheiten voll mitgemacht", berichtete Wagner: "Wir werden am Samstag entscheiden, was Sinn macht."