Formel 1: Sebastian Vettel im Training von Mugello weit zurück

Zum Auftakt des Jubiläums-Heimspiels in der Toskana hat Ferrari Hoffnung auf leichte Besserung geschöpft - Sebastian Vettel hatte daran allerdings noch keinen großen Anteil.

Sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) holte im ersten freien Training zum Großen Preis in Mugello (Sonntag, 15.10 Uhr) den dritten Platz, drei Zehntelsekunden fehlten ihm auf den Schnellsten am Freitagmittag: Vize-Weltmeister Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes stand an der Spitze des Klassements. Vettel landete zunächst nur auf dem 13. Platz.