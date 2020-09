FC St. Pauli steigt in League of Legends ein © Riot Games / FC St. Pauli / SPORT1

Der FC St. Pauli baut sein eSports-Engagement weiter aus und hat den Einstieg in das MOBA League of Legends verkündet. Im Fokus stehen regionale Talente.

Schalke 04 und dann lange nichts - die Knappen sind mit ihrem Engagement in League of Legends ein wahrer Vorreiter für eSports-begeisterte Fußballvereine in Deutschland. Nach Eintracht Frankfurt, die mittlerweile in der unteren Division der Prime League mitmischen wagt jetzt auch der Kiezklub diesen Schritt.