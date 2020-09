Formel 1: Max Verstappen stichelt gegen Sebastian Vettel und Aston Martin

Sebastian Vettel soll Aston Martin in der Formel 1 in eine neue Ära führen.

Dank der Erfahrung des viermaligen Weltmeisters möchte sich der Rennstall, der noch unter dem Namen Racing Point antritt, an die Spitze der Königklasse heran robben. Für Ferrari-Fahrer Vettel, der seinen Wechsel am Donnerstag bekannt gab, musste bei Aston Martin Sergio Peréz Platz machen.

Max Verstappen zweifelt nun an, ob dieser Fahrerwechsel tatsächlich den gewünschten Erfolg haben wird. "Ich glaube nicht, dass Peréz viel langsamer wäre", sagt der Red-Bull-Pilot. Der Niederländer glaubt nicht, dass sich an der Rangordnung in der Formel 1 wegen des Vettel-Deals etwas ändern werde. Peréz habe bei Racing Point "sicher keinen schlechten Job" gemacht: "Letztendlich wird es davon abhängen, wie gut das Auto ist."