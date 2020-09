Thiago trainiert beim FC Bayern - Hansi Flick fehlt wegen Beerdigung

Anders als zuletzt vermutet hat Thiago Alcantara am Freitag doch am Trainingsauftakt des FC Bayern teilgenommen.

Darüber hinaus wurde allen Profis, die in der Nations League zum Einsatz kamen, ohnehin eine längere Pause angeboten.

Zu diesen gehörte auch Thiago, pünktlich um 11 Uhr betrat der Mittelfeldspieler am Freitag jedoch den Platz an der Säbener Straße.

Bayerns Cheftrainer Hansi Flick fehlte dagegen beim ersten gemeinsamen Mannschaftstraining der Münchner. Er nahm an der Beerdigung des ehemaligen Vereinspräsidenten der TSG Hoffenheim, Peter Hofmann, teil.

Dieser war vor kurzem im Alter von 61 Jahren an Blutkrebs verstorben. Flick arbeitete zwischen 2000 und 2005 als Trainer der TSG und war zwischen 2017 und 2018 auch als Geschäftsführer Sport für den Bundesligisten tätig.

Erstes Bayern-Pflichtspiel mit Thiago?

Das erste Pflichtspiel steigt für die Bayern am 18. September in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 an.