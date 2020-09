Borussia Dortmund: Achraf Hakimi blickt gerne auf seine Zeit beim BVB zurück

Hakimi war 2018 für zwei Jahre von Real Madrid an die Schwarz-Gelben verliehen worden. Bei den Dortmundern entwickelte sich der Rechtsaußen zu einem der besten Spieler der Bundesliga. In 54 Spielen für den BVB steuerte der offensivstarke Außenverteidiger 21 Scorerpunkte bei.

Hakimi hofft auf kurze Eingewöhnungszeit

In Italien möchte Hakimi an seine erfolgreiche Zeit beim BVB anknüpfen. Aufgrund seiner in Deutschland gesammelten Auslandserfahrung hofft Hakimi auf eine kurze Eingewöhnungszeit. "Ich hoffe, dass das nun hilft, um der Mannschaft zu helfen und mich an die Serie A anzupassen."