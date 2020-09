US Open: Shitstorm für Schiedsrichterin Marijana Veljovic und Boris Becker

C. Paschwitz

Auch Alexander Zverev nahm sich Veljovic bei dessen Match gegen Fernando Verdasco Down Under zur Brust.

Fortan war die attraktive Serbin in aller Munde, wurde gefeiert als Schiri-Queen. Auch Tennis-Beauty Eugenie Bouchard twitterte damals: "Die Schiedsrichterin in diesem Roger/Tennis-Match ist super schön."

Auch bei den US Open steht Veljovic wieder im öffentlichen Fokus - diesmal allerdings weniger schmeichelhaft hinsichtlich ihres Aussehens.

Veljovic reduziert auf Schönheits-OP

Vielmehr wird die 33-Jährige, die ihr brünettes Haar meist als streng nach hinten frisierten Pferdeschwanz trägt, in diesen Tagen wegen einer angeblichen Schönheitsoperation vielfach angefeindet.

Bereits seit Turnierbeginn in New York sieht sich Veljovic einem Shitstorm ausgesetzt, wird sie auf Social Media verhöhnt, weil sie an ihrem Gesicht kosmetische Eingriffe haben vornehmen lassen.