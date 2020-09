FIFA 21: Endlich echtes Gameplay veröffentlicht

Und damit rollt der Hypetrain los. Die ersten Deutschen Content Creator durften nun im Rahmen des EA Game Changer Programmes Szenen zu FIFA 21 veröffentlichen. Laut MoAuba sammelten sie zwei Tage lang Material, unter anderem in FIFA Ultimate Team, dem beliebtesten Modus des Sportspiels.

In etwa vier Wochen erscheint die neue Ausgabe der Fußballsimulation. Bevor die Demo und letztendlich das Game am 6. Oktober 2020 an den Start gehen, schickt EA die Game Changer proownez, FeelFIFA, IamTabak und MoAuba ins Rennen, die ihre ersten Eindrücke und Spielsequenzen mit ihren Fans auf YouTube teilen.