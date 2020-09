FC Barcelona: Lionel Messi und die Rasselbande - Koeman dreht Team auf links

Eine Rasselbande - und mittendrin Lionel Messi: So könnte der neue FC Barcelona von Ronald Koeman aussehen. Der Barca-Coach macht aus der (Finanz-) Not eine Tugend.

Suárez und Vidal vor dem Abschied

Mit Arturo Vidal steht Barcelonas nächster Ü-30-Spieler auf dem Sprung in die Serie A. Der frühere Bayern-Star dürfte in der kommenden Saison das Trikot von Inter Mailand tragen, auch wenn auch hier noch einige Vertragsdetails zu klären sind.

Koeman setzt voll auf Coutinho

Als Lichtblick für die kommende Spielzeit gilt mittlerweile einer, den sie noch vor Kurzem am liebsten nicht mehr im Barca-Trikot gesehen hätten: Philippe Coutinho. Da aber der FC Bayern nicht gewillt war, die 120-Millionen-Euro-Klause für den Mittelfeldstar zu bezahlen, hat sich Coutinho wieder in Barcelona eingefunden.

Für Koeman ist die Rückkehr des Brasilianers elementar, was der neue Coach seinem Schützling schon vor einigen Wochen klarmachte. "Koeman rief ihn direkt nach dem Champions-League-Sieg mit Bayern am folgenden Tag an und sagte ihm, dass er ein großer Teil seiner Pläne ist und er es gerne hätte, dass er zurückkehrt", verriet Coutinhos Berater Kia Joorabchian bei Talksport .

"Keine Angst, junge Leute zu bringen"

Wijnaldum-Transfer geplatzt?

Nun aber sieht es tatsächlich so aus, als könne Koeman seine Ideen in die Tat umsetzen. So bleibt dem 17 Jahre alten Supertalent Pedri, der unter anderen mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde, eine Leihe erspart.