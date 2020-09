Hertha BSC: Bruno Labbadia wegen fehlender Transfers verärgert

Hertha BSC im Umbruch: So will Labbadia mit Berlin jetzt zum Top-Team werden

Bei der Hertha stockt der Wandel von einem Verein der Bundesliga-Mittelklasse zum "Big City Club". Auch weil eine Transferoffensive in diesem Sommer bislang ausbleibt.

Die erste Saison von Hertha BSC nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst hat die Anhänger der "alten Dame" ernüchtert. Mit Platz zehn in der Liga verpassten die Berliner klar die europäischen Plätze, setzten sich aber zumindest im späteren Verlauf der Spielzeit von der Abstiegsregion ab.

Daher hatten nicht wenige Fußballfans deshalb erwartet, dass der finanziell - gerade in Anbetracht der Coronafolgen für die Konkurrenz - bestens ausgestattete Hauptstadtverein in diesem Sommer zur großen Transferoffensive blasen würde. Bislang ist davon jedoch wenig zu sehen. Erst zwei Spieler verpflichtete der Berliner Sportclub in diesem Sommer. Viel zu wenig für ein Team mit großen Ambitionen.