NFL, Kansas City Chiefs vs.Houston Texans - Pfiffe für Protestaktion

Zum Start in die neue Saison haben die Football-Profis der NFL in einer solidarischen Aktion auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam gemacht. ( Hier zum NFL-Spielplan 2020/21 )

Buh-Rufe einiger unverbesserlicher Fans

Kansas-Spieler stehen untergehakt

Zudem: Beim Lied "Lift ev'ry voice and sing", das als Hymne von Afroamerikanern gilt und in dieser Saison vor jeder Partie gespielt werden soll, waren die Texans ebenfalls in der Kabine geblieben. Die Spieler Kansas Citys standen derweil untergehakt auf dem Spielfeld.

Berater Jeff Nalley und PR-Direktorin Jasmine Windham haben zur Situation um Colin Kaepernick Stellung genommen. "Ich habe so etwas in 25 Jahren NFL nicht gesehen", schreibt Nalley über die unausgesprochene Verbannung seines Klienten aus der NFL © Getty Images

Die Berater erklären, "dass kein einziges Team Colin zu einem Training eingeladen hat". Einzig bei Seattle war Kaepernick zu Besuch, mittrainieren durfte er aber nicht. "Dass er nicht in das System der Teams passt, ist Unsinn. Colin hat immer noch die gleichen Qualitäten wie viele der jungen, mobilen Quarterbacks, die jetzt in die NFL gekommen sind", heißt es in dem Statement © Getty Images

Zuletzt hatte sich Kaepernick, der auch über 900 Tage nach seinem NFL-Aus auf ein Comeback hofft, selbst geäußert. "5 Uhr morgens. 5 Tage pro Woche. 3 Jahre lang. Immer noch bereit." Unter diesen Text postete er im August bei Twitter ein Trainingsvideo, das ihn frühmorgens in einem Fitnessstudio beim Trainieren zeigt © Getty Images

Seit er am 3. März 2017 Free Agent wurde, ergatterten diverse Quarterbacks einen Job - nur der begabte 32-Jährige nicht. Kaepernick steht auf der "Schwarzen Liste", weil er sich in der Saison 2017/18 aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassenhass bei der US-amerikanischen Nationalhymne hinkniete, anstatt wie üblich aufzustehen © Getty Images

Im Sommer und im Zuge der geballten Verletzungen zu Saisonbeginn kam der Name Kaepernick wieder ins Gespräch - doch nicht bei den Teams. Die Eagles holten Josh McCown, die Patriots Cody Kessler, die Colts Brian Hoyer. Bei Pittsburgh startete sogar der ungedraftete Rookie Devlin Hodges. Dass Kaep weiterhin ohne Team dasteht, liegt offensichtlich nicht an seinen Leistungen © Getty Images

Er brachte während seiner Karriere mehr als 1000 Pässe an den Mann, warf in 69 Spielen 72 Touchdowns und erlief selbst weitere 13. SPORT1 zeigt eine Auswahl der Quarterbacks, die Kaepernick vorgezogen wurden, indem sie neu verpflichtet oder reaktiviert wurden bzw. einen neuen Vertrag bekamen (ohne Rookies) © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/iStock

NICK FOLES: Nach zwei Jahren bei den Philadelphia Eagles inklusive Titelgewinn 2017/18 einigte sich der Backup von Carson Wentz im März dieses Jahres mit den Jacksonville Jaguars auf einen Vierjahresvertrag über 88 Millionen US-Dollar © Getty Images

BLAKE BORTLES: Grund für die Verpflichtung von Foles war der Abgang von Blake Bortles zu den Los Angeles Rams. Nach drei Jahren in Florida unterschrieb Bortles als Backup von Jared Goff für eine Saison in Kalifornien © Getty Images

RYAN FITZPATRICK: Der Quarterback unterzeichnete ebenfalls im März bei seinem mittlerweile achten NFL-Team. Bei den Miami Dolphins erhält er bis 2021 elf Millionen US-Dollar © Getty Images

RYAN TANNEHILL: Grund für die Verpflichtung von Fitzpatrick war der Abgang von Ryan Tannehill. Nach sieben Jahren bei den Dolphins unterschrieb er für eine Saison bei den Tennessee Titans © Getty Images

TYROD TAYLOR: Er verlor seine Position als Starting-Quarterback bei den Browns nach einer Gehirnerschütterung an Baker Mayfield. Nach nur einem Jahr in Cleveland wird er nun der Ersatzmann hinter Philip Rivers bei den Los Angeles Chargers © Getty Images

AJ McCARRON: Nach einer Saison als Backup von Derek Carr bei den Oakland Raiders unterzeichnete er einen Einjahresvertrag bei den Houston Texans als Backup für Deshaun Watson © Getty Images

CASE KEENUM: Für Keenum sind die Washington Redskins schon die siebte Station im achten Jahr. Die Broncos tradeten ihn und einen Siebtrundenpick gegen einen Sechstrundenpick. In D.C. war er in den ersten Spielen 2019 sogar Starting Quarterback © Getty Images

CHASE DANIEL: Die Definition des Karriere-Ersatzmannes hatte an Thanksgiving 2018 sein Highlight. Daniel ersetzte bei den Bears den verletzten Starter Mitchell Trubisky und siegte in Detroit. Vorher hatte Daniel seit 2009 bei sechs Teams insgesamt 26 Millionen Dollar für einen Karriere-Touchdown eingestrichen - ein cleverer Typ © Getty Images

MIKE GLENNON: Der nächste wirtschaftlich clevere Clipboard-Halter. Glennon schaffte bei Tampa Bay nicht den Durchbruch, die Bears zahlten ihm 2017 dennoch 18 Millionen für eine Saison mit vier Starts, bis Rookie Trubisky übernahm. Bei den Cardinals hielt er nur ein Jahr durch, 2019 wechselte er zu den Oakland Raiders als Ersatzmann für Derek Carr © Getty Images

ROBERT GRIFFIN III: Zumindest sein Lachen hat einer der größten NFL-Pechvögel wiedergefunden. Griffin eroberte 2012 als Nummer-2-Pick der Redskins die Liga im Sturm, wurde Rookie des Jahres. Ein Kreuzbandriss im Playoff-Spiel gegen Seattle warf ihn jedoch komplett aus der Bahn. RGIII verlor seine Starterrolle, 2016 in Cleveland erlitt er im ersten Spiel eine Schulterverletzung. 2018 holten ihn die Ravens als Backup für Joe Flacco und Mentor für Rookie Lamar Jackson © Getty Images

MARC SANCHEZ: Als "Mr. Butt Fumble" bei den Jets eine der größten Quarterback-Lachnummern der Geschichte, weil er einst den Ball verlor, indem er damit am Hintern seines Teamkollegen hängen blieb. Bekam trotzdem immer wieder Jobs in der NFL - seit Kaepernicks Quasi-Ausschluss bei den Bears (März 2017) und Redskins (November 2018). 2019 trat er zurück und wurde TV-Experte © Getty Images

GENO SMITH: Nach Sanchez ein weiterer kolossaler Jets-Flameout. Die Hoffnungen in New York waren groß, der ehemalige Zweitrundenpick würde die Jets wieder nach vorn bringen. Nach zwei desaströsen Jahren und zwei weiteren als Backup ging er 2017 zu den Giants und unterbrach denkwürdig Eli Mannings Start-Serie, 2018 füllte er bei den Chargers den Kader auf. Seit Sommer 2019 Wilson-Backup in Seattle © Getty Images

BROCK OSWEILER: Er wurde 2016 von den Houston Texans mit einem Vierjahresvertrag über 72 Millionen Dollar ausgestattet. Osweiler enttäuschte aber und wurde samt seines Horror-Vertrages zu den Cleveland Browns getauscht, dort aber entlassen. 2017 holten ihn die Broncos zurück, 2018 ging es weiter zu den Dolphins. Inzwischen ist er Free Agent © Getty Images

JAY CUTLER: Nach seiner Entlassung bei den Chicago Bears im März 2017 gab Cutler nach elf Jahren in der NFL sein Karriereende bekannt. Im August desselben Jahres kehrte der Rekordhalter in Sachen Siege bei den Bears aus dem Ruhestand zurück und unterschrieb für ein Jahr bei den Miami Dolphins. Nach der Saison 2017/18 trat er erneut zurück, ließ sich aber ein Hintertürchen offen - allerdings nur als Starter-QB © Getty Images

NICK MULLENS: Für Mullens erfüllte sich der Traum von der NFL bei den San Francisco 49ers 2018. Der Quarterback wurde im Mai 2017 von den 49ers verpflichtet, im September aber schon wieder entlassen. Nach der Verletzung von Starter Jimmy Garoppolo wurde er 2018 aus der Practice Squad befördert, machte in Woche 9 gegen Oakland sein erstes Spiel und überzeugt mit 3 Touchdowns. Die 2018er-Saison beendete er mit 13 Touchdowns und 10 Interceptions © Getty Images

BRETT HUNDLEY: Die Green Bay Packers entschieden sich im Draft 2015 für den Quarterback von UCLA. Kurze Zeit war er erster Backup für Superstar Aaron Rodgers. In der Offseason wurde er zu den Seattle Seahawks getraded - die auch mit Kaepernick in Verbindung standen. 2019 ging es weiter zu den Cardinals © Getty Images

ALEX TANNEY: Hat bereits acht Franchises in seiner Vita. Bei den Tennessee Titans war er sogar zweimal unter Vertrag. 2019 trägt er das Trikot der New York Giants und ist neben Rookie Daniel Jones Backup für Eli Manning. Berühmt wurde der Halter diverser College-Rekorde mit seinen unfassbaren Trickshot-Videos auf YouTube © Getty Images

CHAD HENNE: 2011 gegen die New England Patriots warf Henne für die Miami Dolphins zum ersten Mal über 400 Yards. Zusammen mit Tom Brady kamen beide Quarterbacks auf 933 Yards, was einen NFL-Rekord bedeutete - eines der wenigen Highlights des Karriere-Backups, der 2018 bei den Chiefs landete © Getty Images

MATT CASSEL: Laut "ESPN" ist Cassel der einzige Quarterback, der in der NFL ein Spiel startete, ohne im College ein Spiel als Starter absolviert zu haben. Nach bereits sechs Franchises in zwölf Jahren hatte er für 2018 einen Einjahresvertrag bei den Detroit Lions unterschrieben, derzeit ist er Free Agent © Getty Images

DEREK ANDERSON: Anderson spielt bereits seit 2005 in der NFL. In dieser Zeit trug er das Trikot von fünf verschiedenen Franchises. 2007 war sein bestes Karrierejahr, was ihm auch einen Platz im Pro Bowl einbrachte. Bei den Buffalo Bills war er als Ersatz eingeplant, absolvierte aber wegen Verletzungen sogar zwei Spiele. Im Mai 2019 beendete er seine Karriere © Getty Images

CONNOR COOK: Hält den Rekord für die meisten Siege für Michigan State. In der NFL kam Cook aber nie so richtig an. Zwar ist er der erste NFL-Quarterback, der sein Debüt in einem Playoff-Spiel gab, dennoch ist er mittlerweile Free Agent. 2019 kämpfte er für einen Vertrag bei den Detroit Lions, wurde aber gecuttet © Getty Images

TOM SAVAGE: Der Quarterback von der Rutgers University wurde 2014 an Position 135 von den Houston Texans gedrafted. 2017 kam er auf fünf Touchdowns bei sechs Interceptions und acht Fumbles. 2018 wechselte er zu den San Francisco 49ers, sein Engagement bei den Detroit Lions war nur von kurzer Dauer © Getty Images

BLAINE GABBERT: Der Spielmacher wurde im Draft 2011 an Position zehn von den Jacksonville Jaguars ausgewählt. 2011 und 2012 begann er als Starter, verlor dann aber verletzungsbedingt seinen Platz. 2015 und 2016 wechselte er sich mit Kaepernick als Starter der 49ers ab. Er warf nie mehr als 12 Touchdowns in einer Saison. Aktuell ist er bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag © Getty Images

MATT SCHAUB: Der zweimalige Pro Bowler steht im Spätherbst seiner Karriere. Im März 2017 verlängerten die Atlanta Falcons seinen Vertrag um zwei Jahre, 2019 unterschrieb er erneut für zwei Jahre in Atlanta. Er fungiert dort als Backup für Matt Ryan © Getty Images

KELLEN CLEMENS: Während seiner elf Jahre andauernden NFL-Karriere kam Clemens meist nicht über die Rolle des Ersatzspielmachers hinaus. Nur in zwei Spielzeiten macht er mehr als zehn Partien. Die L.A. Chargers waren sich seiner Qualitäten nicht sicher: Einjahresvertrag im März, Entlassung im September, zwei Tage später nahmen sie ihn wieder unter Vertrag. Seit 2017 ist er allerdings ohne Vertrag © Getty Images

JOSH McCOWN: Im März 2017 erhielt der NFL-Veteran einen Einjahresvertrag bei den New York Jets. Dort ging McCown sogar als Starter in diese Saison. In 60 Karriereeinsätzen führte er seine Teams nur 18 Mal zum Sieg. Am 17. Juni 2019 beendete er mit knapp 40 Jahren seine Karriere, künftig arbeitet er als Experte für "ESPN" © Getty Images

BRANDON WEEDEN: Seine stärksten Szenen hat der ehemalige Baseball-Pitcher im Farmsystem der New York Yankees ohne Helm. Bei den Browns gescheitert, in Houston den Konkurrenzkampf mit Osweiler und Savage 2016 verloren, trotzdem holten ihn die Tennessee Titans 2017 von der Straße - statt Kaepernick, der einen ähnlichen Stil wie der angeschlagene Starter Marcus Mariota pflegt. 2018 stand er in Houston mit dem Clipboard an der Seitenlinie, derzeit hat er keinen Vertrag © Getty Images

BRIAN HOYER: Für die sieglosen 49ers zu schlecht, aber die Patriots schnappten sich den in San Francisco entlassenen Routinier 2017 sofort. Das ist zumindest ein wenig verständlich, da er das System kennt und zwischen 2009 und 2011 schon einmal Tom Bradys Backup war. 2019 unterschrieb Hoyer bei den Indianapolis Colts einen Dreijahresvertrag © Getty Images

EJ MANUEL: Bei den Buffalo Bills kann sich Manuel von 2013 bis 2016 nicht als Starter etablieren. Die Oakland Raiders gaben ihm im 2017 eine neue Chance - ohne Erfolg, Manuel beendete nach einem kurzen Aufenthalt bei den Kansas City Chiefs im Mai 2019 seine Karriere und ist künftig TV-Experte beim College Football © Getty Images

AARON MURRAY: Sein Engagement bei den Los Angeles Rams war nur von kurzer Dauer. Im Mai entließen ihn die Rams nach nur einigen Wochen wieder aus seinem Vertrag. Zuvor konnte er sich schon bei den Chiefs, Cardinals und Eagles nicht durchsetzen. Er spielte zuletzt bei den Atlanta Legends in der zweitklassigen AAF © Getty Images

GARRETT GILBERT: Den gebürtigen New Yorker ereilte ein ähnliches Schicksal wie Murray. Über die Practice Squad kam er bei den Rams, Patriots, Lions, Raiders, Panthers nicht hinaus. Bei den Cleveland Browns kam er wegen der Verletzung von Baker Mayfield aber zu seinem zweiten NFL-Einsatz (einer bei den Panthers) © Getty Images

DAVID FALES: 2016 gab Fales bei den Chicago Bears sein NFL-Debüt. Es blieb sein bislang einziger Einsatz. Die Miami Dolphins entließen ihn im September 2017, nachdem er dort erst im April unterschrieben hatte. Inzwischen steht er bei den New York Jets unter Vertrag © Getty Images

MATT McGLOIN: Nach 13 Einsätzen in vier Jahren für die Oakland Raiders nahmen die Philadelphia Eagles McGloin unter Vertrag. In den endgültigen Kader der Eagles schaffte er es 2017 ebenso nicht wie 2018 bei den Chiefs. Bei bisher elf Touchdowns warf er eben so viele Interceptions. Inzwischen Reporter © Getty Images

T.J. YATES: Er ist das Sinnbild eines NFL-Journeyman. In seiner siebenjährigen Karriere brachte er es auf gerade einmal 19 Einsätze für vier Teams. Im April 2017 wurde er von den Buffalo Bills verpflichtet, landet aber zum dritten Mal bei den Texans. Seit 2019 im Trainerteam der Houston Texans © Getty Images

ALEK TORGERSEN: 2017 verpflichteten die Atlanta Falcons den nicht gedrafteten Torgersen. Der Sprung in den 53-Mann-Kader der regulären Saison gelang ihm nicht. Nach erfolglosen Stints bei Redskins und Cardinals spielte er zuletzt in der Alliance of American Football (AAF) und ist jetzt Free Agent © Getty Images

TAYSOM HILL: Der 100-Kilo-Mann gehörte von Mai bis September 2017 zum Kader der Green Bay Packers. Kurz nach seiner Entlassung verpflichteten ihn die New Orleans Saints. Er erlitt in seiner Karriere schon mehrere schwere Verletzungen, unter anderem brach er sich ein Bein. Bei den Saints kommt er seit 2017 für Läufe und in den Special Teams regelmäßig zum Einsatz © Getty Images

MATT SIMMS: Trotz diverser Verträge bei drei NFL-Teams steht Simms noch immer ohne Einsatz in der NFL da. Aktuell steht er bei den Atlanta Falcons unter Vertrag. Der Sohn des Hall of Famers Phil Simms versuchte sein Glück außerdem bei den Atlanta Legends in der AAF © Getty Images

AUSTIN DAVIS: Den ganz großen Durchbruch verpasste auch der nicht gedraftete Davis. Die Seattle Seahawks verpflichteten ihn im Juni 2017 als Backup von Russell Wilson. Bei den Titans schaffte er 2018 immerhin 14 Tage bis zu seiner Entlassung im Oktober, inzwischen ist er im Trainerteam der Seahaks © Getty Images

ZAC DYSERT: Trotz vieler Versuche bei sechs Teams muss Dysert immer noch auf sein erstes Spiel in der NFL warten. Im Juni 2017 kam auch noch Pech dazu. Erst verpflichteten ihn die Dallas Cowboys, dann war für ihn die Saison nach einer Verletzung im Juli frühzeitig beendet - aktuell ohne Job © Getty Images

LUKE McCOWN: 40 seiner bisher 62 NFL-Spiele absolvierte McCown (l.) für die New Orleans Saints. Die Rolle des Backups konnte er in seiner langen Karriere aber nie ablegen. Sein letztes Intermezzo bei den Dallas Cowboys endete Anfang September 2017, im April 2018 beendet er seine Laufbahn © Getty Images

DAVID OLSON: Nach einer Verletzung von Stamm-Quarterback Joe Flacco in der Preseason zogen die Baltimore Ravens Olson 2017 einer Verpflichtung von Colin Kaepernick vor. Olson spielte nach seiner Collegezeit in der Arena League. Nach wenigen Tagen war seine Zeit bei den Ravens allerdings wieder vorbei © Getty Images

JOSH WOODRUM: An Olsons Stelle rückte Woodrum. Trotz passabler Leistungen in der Preseason schaffte er nicht den Sprung in den 53-Mann-Kader. Nach einem kurzen Abstecher zu den Cleveland Browns stand er im Practice Squad der Ravens. Läuft inzwischen für die Washington Redkins auf © Getty Images

THAD LEWIS: 2013 machte Lewis für die Buffalo Bills sein letztes Spiel in der NFL. Anschließend wurde er von zwei weiteren Teams verpflichtet, jedoch wieder entlassen. Dennoch holten die Ravens ihn im August 2017. Den finalen Kadercut überstand er jedoch nicht. Ist seit 2018 Offensive Analyst bei UCLA © Getty Images

KEITH WENNING: Der Quarterback wurde 2014 in der sechsten Runde von den Baltimore Ravens gedraftet. Zu mehr als 117 Yards Raumgewinn reichte es aber nicht. Nach einem Preseason-Einsatz für die Buffalo Bills im August 2017 wurde Wenning wieder entlassen und ging nach Kanada © Getty Images

BRAD KAAYA: Der Spielmacher wurde während seiner Zeit am College in Miami zum "ACC Rookie of the Year" gewählt. Von den Detroit Lions 2017 gedraftet und mit einem Vierjahresvertrag über 2,52 Millionen Dollar ausgestattet. Im September folgte die Entlassung. Kaaya wurde anschließend von den Carolina Panthers geholt, 2019 boten ihm die Cincinnati Bengals keinen neuen Vertrag mehr an © Getty Images

JOE WEBB: Debütierte 2010 für die Minnesota Vikings in der NFL. 2014 holten ihn die Panthers als Quarterback, er wurde aber meist als Kick-Returner eingesetzt. Im September 2017 entlassen und anschließend von den Buffalo Bills geholt, aktuell in Houston © Getty Images

KYLE SLOTER: Selbst ein nicht einmal gedrafteter Rookie aus Northern Colorado bekam vor Kaepernick einen neuen Job. Nach Vorbereitung und Preseason bei den Denver Broncos holten ihn Mitte September 2017 die Vikings von ihrer Practice Squad. Inzwischen ist er in gleicher Rolle bei den Arizona Cardinals © Getty Images