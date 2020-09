NFL: Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes besiegen Houston Texans

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs ist im Auftaktspiel der National Football League (NFL) mit einem deutlichen Erfolg in die neue Saison gestartet. ( Hier zum NFL-Spielplan 2020/21 ).

PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images

PLATZ 3: New York Knicks (NBA) – Wert: 4,60 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images

PLATZ 7: New England Patriots (NFL) – Wert: 4,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 8 Prozent) © Getty Images

PLATZ 9: New York Giants (NFL) – Wert: 3,90 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 18 Prozent) © Getty Images

PLATZ 17: New York Jets (NFL) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 12 Prozent) © Getty Images

Bemerkenswert: Mahomes ist der erste Quarterback der NFL, der in drei aufeinanderfolgenden Saison-Auftaktspielen drei Touchdowns ohne Interception aufgelegt hat.

Mahomes und Rookie Edwards-Helaire glänzen

Dann jedoch begann die große Mahomes-Show, der nahtlos an nahtlos an die vergangene Saison anknüpfte und den Ball laut Next Gen Stats im Schnitt innerhalb von 2,35 Sekunden warf - der schnellste Wert seiner Karriere.