PSG-Pleite bei Liga-Start! Tuchel-Team verliert bei Aufsteiger RC Lens

Der vom Coronavirus schwer gebeutelte Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat bei seinem Saisonauftakt in der französischen Ligue 1 einen herben Dämpfer kassiert.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel verlor bei Aufsteiger RC Lens mit 0:1 (0:0), Ignatius Ganago sorgte mit seinem Treffer in der 57. Minute für die Entscheidung.

Die Partie in Lens war das erste Pflichtspiel von PSG nach der Finalniederlage in der Königsklasse gegen den FC Bayern am 23. August.