US Open 2020 heute mit Zverev, Thiem LIVE im TV, Stream, Ticker

Am 12. Turniertag der US Open kämpfen die Herren um den Einzug ins Finale. Alexander Zverev trifft auf einen Spanier. Laura Siegemund steht im Doppelfinale.

Es wird ernst für Alexander Zverev: Deutschlands bester Tennisprofi hat bei den US Open die große Chance, erstmals in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Gegner im Halbfinale ist am späten Abend der Spanier Pablo Carreno Busta, gegen den sich Zverev auf harten Widerstand und voraussichtlich auch auf ein langes Match einstellen muss. ( Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020 )

Zverev schreibt Geschichte

Im Viertelfinale hatte Zverev gegen Borna Coric (Kroatien) nach schwachem Beginn doch noch deutsche Tennis-Geschichte geschrieben und zog als erster Deutscher nach Boris Becker im Jahr 1995 in das Halbfinale der US Open ein - und das obwohl er mit seiner Leistung nicht hundertprozentig zufrieden war.

Zverev: "Nun wird es interessant"

Gegen den Spanier hat Zverev bislang nur einmal gespielt: 2018 beim Masters-Turnier in Miami siegte er gegen die aktuelle Nummer 27 der Weltrangliste mit 7:6 (7:4), 6:2. Für den 29 Jahre alten Spanier, geboren in Gijon, ist es nach den US Open 2017 ebenfalls die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Halbfinale. Vor drei Jahren verlor er gegen Kevin Anderson (Südafrika). Randnotiz: Zu Carreno Bustas Vorbildern gehört Zverevs Coach David Ferrer.