NFL: Tom Brady nach Patriots bei den Tampa Bay Buccaneers erfolgreich?

PLATZ 1 - DREW BREES (541): Das jüngste Mitglied im legendären 500er-Club. Seit 2006 lenkt Brees das Spiel der New Orleans Saints und führte sein Team 2009 zum Super-Bowl-Triumph. Auch mit 40 Jahren brillant. So viele Passing Yards wie Brees hat kein anderer Quarterback auf dem Konto - nun liegt er auch bei den Touchdowns ganz vorne © Getty Images

PLATZ 2 - PEYTON MANNING (539): Mit 539 Touchdownpässen thronte Peyton Manning lange an der Spitze. Seinen Rekord bei den Passing-Yards (71.940) musste er 2018 aber schon an Brees abtreten. Am Legendenstatus des Colts- und Broncos-Stars, der seine Karriere 2015 mit seinem zweiten Super-Bowl-Sieg beendete, ändert das freilich nichts © Getty Images

PLATZ 3 - TOM BRADY (538): Der Patriots-Star musste Brees wieder an sich vorbeiziehen lassen, kündigte ihm aber den Kampf an. Auch im Alter von 42 Jahren und nach fünf Super-Bowl-Siegen hat er noch lange nicht genug. Sein Vertrag bei den Patriots läuft allerdings aus. Wechselt er wirklich? Nächste Woche wird er erstmal seinen alten Rivalen verdrängen... © Getty Images

PLATZ 4 - BRETT FAVRE (508): Mit unglaublichen 508 Touchdown-Pässen war Favre lange vorn, doch kein Rekord ist für die Ewigkeit. Der "Gunslinger" erlebte in seinen 16 Jahren mit den Green Bay Packers seine beste Zeit und lief in insgesamt 302 NFL-Spielen auf. Der eher unwürdige Abgang bei den Minnesota Vikings tut seiner Karriere keinen Abbruch, schließlich gewann er mit den Packers 1997 den Super Bowl © Getty Images

PLATZ 5 - DAN MARINO (420): Eine der beliebtesten aber auch tragischsten Figuren der Historie ist aktuell Fünfter. Marino warf insgesamt 420 Touchdowns und dominierte in seiner Glanzzeit für die Dolphins. Bereits 1984 gelangen ihm in einer Saison 5000 Yards - eine Marke, die erst 2008 wieder erreicht wurde. Trotzdem blieb "Dan The Man" ein Super-Bowl-Erfolg verwehrt © Getty Images

PLATZ 6 - PHILIP RIVERS (395): Der drittbeste aktive Spielermacher in dieser Kategorie. Weil Rivers nicht gerade ein Mann großer Töne ist, fliegt die Chargers-Legende oft unter dem Radar. Seine bislang 395 Touchdownpässe sprechen aber für sich - genauso wie acht Pro-Bowl-Nominierungen. Nur in den Playoffs wollte es mit den Chargers nie klappen © Getty Images

PLATZ 7 - ELI MANNING (366): Zwar hat der jüngere Manning mit zwei Super-Bowl-Ringen einen mehr vorzuweisen als sein Bruder - in Sachen Touchdowns wird er dem vier Jahre älteren Peyton aber nicht mehr das Wasser reichen können. Immerhin rangiert der Giants-Quarterback aber weiter in den Top Ten, obwohl ihm Daniel Jones inzwischen den Rang abgelaufen hat © Getty Images

PLATZ 10 - FRAN TARKENTON (342): Platz zehn belegt der vielleicht aufregendste Spielmacher aller Zeiten. In einer Zeit, als Pässe die Ausnahme waren, warf Tarkenton 342 Touchdowns in 246 Partien. Im Trikot der Minnesota Vikings erlebte er zwischen 1961 und 1978 - abgesehen von einem Abstecher zu den Giants - seine Glanzzeit © Getty Images

PLATZ 14 - WARREN MOON (291): Moon (208 Spiele) erlangte neben der sportlichen auch gesellschaftliche Bedeutung. Der frühere Houston-Oilers-Star war in den frühen 1980er-Jahren der erste afro-amerikanische Spielmacher der absoluten Spitzenklasse. Mit 291 erfolgreichen Pässen in die Endzone belegt Moon Rang 13 © Getty Images

PLATZ 17 - JOE MONTANA (273): Die ultimative 49ers-Legende. In 13 Jahren führte Montana San Francisco zu vier Super-Bowl-Siegen, wurde dabei dreimal zum Super-Bowl-MVP gewählt und warf keine Interception. 240 Touchdownpässe brachte "Joe Cool" im 49ers-Trikot an seine Teamkollegen, zum Karriere-Ausklang legte er für die Chiefs nach © Getty Images

Großer Freude bei Drew Brees! Der Quarterback der New Orleans Saints warf gegen die Indianapolis Colts vier Touchdowns und katapultierte sich damit an die Spitze des All-Time-Rankings © Getty Images

Brady erfolgreichster Spieler aller Zeiten

In New England wurde der Spielmacher in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum erfolgreichsten NFL-Spieler aller Zeiten. Sechs Mal durfte er nach einem Sieg im Super Bowl die Vince-Lombardi-Trophy in die Höhe recken. So oft wie kein anderer Spieler.

Starke Receiver in Tampa Bay

Bei den Bucs, die am Sonntag gegen die New Orleans Saints in die Saison starten ( ab 22.25 Uhr LIVESCORES ) erwartet Brady eine exzellente Offensive. "Es ist ein faszinierendes Experiment. Tom kommt in eine Offensive mit ganz anderen Stärken auf der Receiver-Position. So große Talente wie Mike Evans und Chris Godwin hatte er seit Jahren nicht – vielleicht noch nie. Dazu mit Gronkowski und Howard zwei hervorragende Tight Ends", schwärmt ein NFL-Scout im Interview mit SPORT1 .

TOM BRADY: Der Quarterback wurde im NFL-Draft 2000 von den Patriots in der sechsten Runde gepickt und entwickelte sich zu einem der besten Footballer aller Zeiten. Sechs Mal gewann er den Super Bowl. Nun will er die Buccaneers zu neuen Erfolgen führen © Getty Images

Der Name Tom Brady war für 20 Jahre untrennbar mit den New England Patriots verbunden. Doch mit 42 Jahren wagt der legendäre Quarterback noch mal einen neuen Anlauf in der NFL und verlässt seine langjährige Heimat © Getty Images

Auch in Sachen Trainerstab darf sich der 43-Jährige freuen. Mit Bruce Arians hat er einen offensiv eingestellten Head Coach an seiner Seite - kein Vergleich zu dem deutlich defensiver agierenden Bill Belichick bei den Pats. Zudem hat Arians Erfahrung in Sachen Quarterback-Superstars. Er coachte bereits Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck und Carson Palmer.

Arians hat Erfahrung mit Superstars

Schon wieder Ärger um die Patriots! Ein Betrugsverdacht um den Super-Bowl-Champion hat die NFL auf den Plan gerufen, die Ermittlungen gegen das Team von Superstar Tom Brady laufen © Getty Images

Was ist passiert? Beim Spiel der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals (nächster Patriots-Gegner) soll ein Scout der Patriots heimlich die Ansagen für die Spielzüge der Bengals abgefilmt haben - das ist natürlich streng verboten © Getty Images

Die Patriots bestritten die Vorwürfe und sprechen von einem Missverständnis. Ein Scout habe nicht gefilmt, sondern sei für die Team-Dokumentation "Do Your Job" gefilmt worden. © Getty Images

Ein Offizieller der Bengals sah ein Mitglied dieser Crew mit einem Patriots-Shirt und schaltete die NFL ein, die das Video sofort konfiszierte. Das berichtet NFL-Insider Adam Shefter von "ESPN" © Getty Images

Das Filmteam war von den Browns (Bengals-Gegner) akkreditiert, jedoch habe man es "versehentlich versäumt, die Bengals und die Liga zu informieren". Die Liga wird daher wohl das Material sichten © Getty Images

"Um den Scout zu filmen hat das Produktionsteam - ohne genaue Kenntnisse der Liga-Regeln - das Feld unsachgemäß aus der Pressebox gefilmt. Der einzige Zweck der Dreharbeiten war es, eine Veranschaulichung der Arbeit eines Scouts zu liefern. Es bestand keine Absicht, das Material für andere Zwecke zu verwenden", erklärten die Patriots in einem Statement © Getty Images

New England betonte zudem, dass die Arbeit des Filmteams nicht mit der eigenen Football-Abteilung zusammenhänge sei und man daher keinerlei Beteiligung an der "Planung, dem Filmen oder den kreativen Entscheidungen" für die Folge der Doku gehabt habe © Getty Images

Dass die Patriots bei derlei Vorfällen direkt höchst verdächtig sind, ist mit einem Blick auf die Vergangenheit nur logisch - die Stichworte "Spygate" und "Deflate-Gate" sind eng mit den Namen Bill Belichick und Tom Brady verbunden © Getty Images

New England hat in seiner Geschichte Großes vollbracht, aber auch für einige Skandale und Kuriositäten gesorgt. SPORT1 zeigt die Höhen und Tiefen des Riesen von der Ostküste © SPORT1-Montage: Hänel/Tirl/Getty Images

Trainer-Legende Belichick führte die Patriots zum ersten Super-Bowl-Triumph am 3. Feburar 2002 in New Orleans. Gegner sind die St. Louis Rams, die wegen ihres Titels im Jahr 2000 als Favorit ins Spiel gehen © Getty Images

Entscheidender Mann auf dem Feld ist 2000 Tom Brady, der sein Team mit mehreren starken Pässen in der Schlussphase zum 20:17-Sieg trägt. Brady wird zum MVP gekürt © Getty Images

Titel Nummer zwei folgt zwei Jahre später, am 1. Februar 2004 in Houston. Diesmal steht das Duell mit den Carolina Panthers an. Am Ende steht ein 32:19-Triumph zu Buche © Getty Images

Und MVP wird erneut Brady, der allerdings auch seine erste Interception in einem Super Bowl wirft © Getty Images

Es vergeht nur ein Jahr und die Patriots klettern wieder auf den Thron. In Jacksonville ringen sie die Philadelphia Eagles mit 24:21 nieder, jenes Team, das sich auch 2018 zum Herausforderer aufschwingt © Getty Images

Am 6. Februar stemmt Brady, der ausnahmsweise mal nicht die Auszeichnung des MVP erhält, die begehrte Trophäe in den Himmel. MVP wird übrigens Teamkollege und Wide Receiver Deion Branch © Getty Images

Zehn Jahre vergehen, bis die Patriots wieder erfolgreich sind. Am 31. Januar 2015 in Glendale schlagen sie die Seattle Seahawks mit 28:24 dank einer Interception von Malcolm Butler gegen Seahawks-Quarterback Russell Wilson © Getty Images

Der Jubel ist groß... © Getty Images

... und Brady sichert sich einmal mehr den MVP-Titel © Getty Images

Am 5. Februar 2017 kommt es in Houston zu einem Sensationsspiel © Getty Images

Die New England Patriots liegen gegen die Atlanta Falcons mit 25 Punkten hinten, retten sich aber furios in die Verlängerung und gewinnen die Partie schließlich mit 34:28 © Getty Images

Abermals ist es Brady, der überragt - und die überragende Aufholjagd seines Teams nicht fassen kann © Getty Images

Der MVP reckt die Trophäe in den Himmel © Getty Images

Im Februar 2018 kehren Brady und seine Kollegen zum dritten Mal in Folge in den Super Bowl zurück. Die Philadelphia Eagles gehen als Außenseiter in die Partie - und bezwingen die Übermacht aus Boston tatsächlich © Getty Images

Phillys Ersatz-Quarterback Nick Foles erwischt den Tag seines Lebens und führt die Eagles zum überraschenden 41:33 über den großen Favoriten © Getty Images

Ein Jahr später sind die Pats wieder ganz oben. Mit einer taktischen Meisterleistung nehmen sie den jungen Rams, die wie 2002 der Gegner sind, komplett den Wind aus den Segeln. Im Super Bowl mit den wenigsten Punkten aller Zeiten holen sich Brady und Co. ihren sechsten Titel der Ära Brady/Belichick © Getty Images

Vor allem Belichicks Defense beeindruckt. Sein Masterplan entnervt die so explosive Offense von Los Angeles' Trainer-Wunderkind Sean McVay. Quarterback Jared Goff werden eindrucksvoll die Grenzen aufgezeigt. Brady ist nun Rekord-Super-Bowl-Champion © Getty Images

Die Patriots sorgen in all den Jahren aber nicht nur durch ihre großen Erfolge für Schlagzeilen. 2007 kommt es zum "Spygate": Die Pats spionierten ihre Gegner unerlaubt mit Kameras bei Trainingseinheiten aus, um deren Handzeichen und damit auch Taktik zu entschlüsseln. Saftige Geldstrafen für Team und Trainer sind die Folge © Getty Images

Das Playoff-Halbfinale 2015 zwischen New England und den Indianapolis Colts wird zur "Deflategate"-Affäre: Zu schwach aufgepumpte Bälle durch einen Patriots-Mitarbeiter rufen eine Untersuchungskommission auf den Plan © Getty Images

Wegen seiner Verwicklung in die "Deflategate"-Affäre wird Quarterback Tom Brady für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen © Getty Images

Bereits lange vor Bradys Zeit ziehen die Patriots die Wut der Gegner und vieler NFL-Fans auf sich. Ihr Duell mit den Miami Dolphins im Jahr 1982 geht punktlos ins letzte Viertel, als es kurz danach auf komplett schneebedecktem Platz Field Goal für die Pats gibt. Der Schneepflugfahrer Mark Henderson nutzt die Gelegenheit, um die Stelle vom Weiß zu befreien. Der Gamewinner von Josh Smith sitzt. Der damalige Dolphins-Coach Don Shulla spricht von der "unfairsten Aktion" der Liga-Historie © dpa Picture Alliance

Wenn die Ehefrau plaudert: 2017 verplappert sich Bradys Gattin Gisele Bündchen im US-Fernsehen und plaudert die nächste Schummelei aus: Angeblich lief ihr Mann in der Saison 16/17 trotz Gehirnerschütterung auf - die Pats hatten ihn aber nie damit auf dem Injury Report gelistet © Getty Images

Normalerweise benennt sich ein NFL-Team nach der Stadt, in der sein Stadion beheimatet ist. Früher hießen die Pats auch "Boston Patriots". Um sich vom Rest der Liga abzuheben, benennt sich das Team 1971 in "New England Patriots" um. New England umfasst den gesamten Nordosten der USA (US-Bundestaaten Connecticut, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island und Vermont) © Getty Images

Logo-Diebstahl? Viel Kritik gibt es 1993 bei der Änderung des Logos von "Pat Patriot" zu "Flying Elvis". Denn im Profil sieht das neue Logo aus wie Elvis Presley: Markante Nase und Schmalzlocke im Gesicht © Getty Images

Patriots-Besitzer Robert Kraft sollte eigentlich vier Super-Bowl-Ringe besitzen. Er hat aber nur drei. Denn der Ring von 2004 befindet sich bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Ihm gefiel der Meisterschaftsring so gut, dass er ihn, einmal anprobiert, einfach nicht mehr hergegeben hat © Getty Images

Am 5. Februar 2019 feiert Kraft auf der Meisterparade noch mit der Lombardi Trophy. Zwei Wochen später platzt die Bombe. Der 77-Jährige wird in Florida in einem einschlägigen "Massage"-Club mit Protituierten erwischt - und dabei von versteckten Kameras der Polizei gefilmt © Getty Images

Er wird wegen Förderung der Prostitution angeklagt. Pikante Details: er war dort zweimal zugegen. Einmal mit zwei Frauen, auch am Tag des AFC-Finales seiner Pats in Kansas City suchte Kraft das Etablissement auf © Getty Images

