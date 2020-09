Dota 2: OMEGA League Season 2 ist bestätigt

Nach dem großen Erfolg der ersten Saison soll ab dem 28. Oktober bereits die zweite Spielzeit der OMEGA League starten – jedoch nur in Europa und der CIS-Region.

Die zweite Ausgabe der OMEGA League bekommt grünes Licht. Turnierveranstalter „Epic Esports Events“ verbuchte die erste Saison als großen Erfolg. Auch in der zweiten Saison treten die weltbesten Teams um ein Preisgeld von 550.000 US-Dollar in zwei Ligen gegeneinander an.