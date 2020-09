Galopp: 148. Longines Großer Preis von Baden im TV & Stream bei SPORT1

Mit dem 148. Longines Großer Preis von Baden steht Deutschlands Top-Grand Prix-Rennen an © Imago

Mit dem 148. Longines Großer Preis von Baden steht Deutschlands Top-Grand-Prix-Rennen an. Die Favoritenrollen dürften diesmal an deutsche Pferde gehen.

Mit dem 148. Longines Großer Preis von Baden steht Deutschlands Top-Grand-Prix-Rennen am Sonntag im Mittelpunkt des Finaltages des Meetings ( ab 14 Uhr LIVE im TV und STREAM bei SPORT1 ).

Es ist das Top-Event, das in vielen Jahren sogar als Aufgalopp für den Prix de l‘ Arc de Triomphe in Paris diente. Vor einem Jahr wurde man Zeuge einer atemberaubenden Vorstellung von Ghaiyyath, einem im Besitz des Godolphin-Stalles von Scheich Mohammed stehenden Superstars, der mit 14 Längen Vorsprung auf und davon ging.

Diesmal hofft der Herrscher von Dubai im achtköpfigen Feld auf den mehrfachen Gruppe I-Sieger Barney Roy (James Doyle), den Sieger im Großen Dallmayr-Preis in München, der anschließend im Preis von Europa in Köln als Vierter unter den Erwartungen blieb. Sein Sohn Hamdan hat Communique (Francis Norton) am Start, der 2019 Zweiter im Großen Preis von Berlin war, hier aber als Letzter einkam.