Formel 1: Wechsel zu Aston Martin der richtige Schritt von Sebastian Vettel

Sportlich zeigt der Trend bei dem Rennstall in den vergangenen Jahren nach oben. Mit seinen Fahrern Lance Stroll und Sergio Pérez, der sein Cockpit trotz Vertrag bis 2022 für Vettel räumen muss, schnuppert das Team von Milliardär Lawrence Stroll in der Konstrukteurswertung am Podest, obwohl es nach dem Copy-Gate mit dem Abzug von 15 Punkten bestraft wurde. ( Die Teamwertung der Formel 1 2020 )

Umstellung von Ferrari auf Aston Martin als Herausforderung

Dass der Wechsel just in der Woche vollzogen wird, vor der auch Vettels jetziges Team Ferrari seinen Einspruch gegen das Urteil in der Kopieraffäre um den "rosa Mercedes" zurückgezogen hat, verwundert nicht. Damit war dieses Thema endgültig vom Tisch und Racing Point kann unbeschwert am Erfolgsrezept für die nächsten Jahre tüfteln.