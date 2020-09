Per Smartphone zum Simracing Champ? Das ist F1 Mobile Racing

Simracing ist auf dem Vormarsch. In der Corona-Pandemie rückte das digitale Racing immer mehr in den Blickpunkt. Nun ist der Trend auch auf mobilen Plattformen angekommen.

Um überhaupt am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen in F1 Mobile Racing zunächst die Qualifikationsligen absolviert werden. Erst danach wird der Zugang zur tatsächlichen Liga, der Mobile Racing Esports League 3, freigeschaltet. Codemasters unterstreichen in ihrem Blog, dass hier auf dem höchsten Niveau gefahren wird. "Glaubt nicht, dass es einfach wird, denn all eure Gegner verfolgen dieselben Ziele wie ihr", heißt es da.