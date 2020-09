RB Leipzig: Marcel Halstenberg über Fan-Rückkehr und Ansteckungsgefahr

Auf Dauer sollten aber alle Mannschaften wieder die Chance haben, Zuschauer einzuladen. "Am Besten wäre es, wenn langfristig alle wieder vor Fans spielen könnten", sagte der 28-Jährige.

Halstenberg ohne Angst vor Ansteckung

RB Leipzig hatte vom örtlichen Gesundheitsamt die Erlaubnis erhalten, 8500 Zuschauer zum Saisonstart am 20. September gegen den FSV Mainz 05 ins Stadion zu lassen. RB profitiert davon, dass in Sachsen die Ansteckungszahlen von Corona niedrig sind, in Bayern sind bislang keine Zuschauer zugelassen.