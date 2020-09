Anzeige

FC Liverpool: Jordan Henderson schreibt bewegenden Brief an Dejan Lovren Emotionale Botschaft für Lovren

Jordan Henderson (vorne links) umarmt seinen guten Freund Dejan Lovren im Juni 2019 im Wanda Metropolitano Stadion in Madrid © Getty Images

SPORT1

Dejan Lovren wird beim FC Liverpool bereits vermisst. Reds-Kapitän Jordan Henderson bringt seine Gefühle nach dem Abschied in einem Brief zum Ausdruck.

Dejan Lovren hat den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen - nach sechs Jahren und 185 Pflichtspielen für die Reds.

Der kroatische WM-Finalist war in der englischen Presse nie frei von Kritik, sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft des englischen Meisters war dennoch enorm. LFC-Kapitän Jordan Henderson äußerte seine Wertschätzung jetzt in einem bewegenden Brief, den Lovren in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.

In seiner Message wird deutlich, was der Innenverteidiger für die Spieler des FC Liverpool bedeutet hat - und macht eines klar: Der Abschied von dem 31 Jahre alten Innenverteidiger ist vielen schwergefallen.

"Du warst ein Kapitän, ohne die Binde zu tragen"

"Dej, es ist unmöglich, sich Liverpool ohne dich vorzustellen und um ehrlich zu sein, ich habe es noch nicht wirklich realisiert, dass du nicht zurückkehren wirst", begann Hendersons emotionale Botschaft, um dann noch bewegender zu werden:

"Du warst so ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und einer der wichtigsten Einflüsse, der uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind: Gewinner und Champion. Ich hoffe, du weißt, dass du im Fußball einer der Besten bist, in dem was du tust. Du hast bei uns und Kroatien die Mentalität in die Umkleidekabine gebracht, niemals aufzugeben.

Selbst in Zeiten, in denen es für dich schwierig war, warst du immer für alle anderen da. Ich werde die Unterstützung und Hilfe, die du mir beim Führen dieses Teams gegeben hast, niemals vergessen. Du warst immer ein Kapitän, auch ohne die Binde zu tragen. Wir sehen alle zu dir auf. Außerhalb des Platzes bist du einer der größten Charaktere, mit denen ich jemals die Umkleidekabine teilen durfte. Jeder Spieler, egal woher und aus welchen Umständen er kam, war eng mit dir verbunden. Das ist eine unglaubliche menschliche Qualität.

Ich vermisse dich bereits, obwohl ich mir sicher bin, dass du nach Melwood zurückkehren und wieder mit uns rumblödeln und diskutieren wirst. Ich hoffe, du bist dir bewusst, wie sehr wir alle dankbar sind, für das, was du für diesen Verein und uns als Team gegeben hast.

Ich kann dir nicht genug danken und ich stehe immer gerne zur Verfügung, wenn deine unglaubliche Familie irgendetwas benötigt. Viel Glück für deine Zukunft. Du wirst immer deine Brüder in Liverpool haben, wenn du uns brauchst.

YNWA

Hendo"

