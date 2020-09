Tennis, US Open: Medvedev schlägt Rublev und steht im Halbfinale

Der dritte Halbfinalist der US Open steht fest. Daniil Medvedev bezwingt seinen Landsmann Andrey Rublev glatt in drei Sätzen. Medvedev ist damit weiter ohne Satzverlust

Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist Alexander Zverev ins Halbfinale der US Open gefolgt. ( Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020 )

Der an Position drei gesetzte Russe bezwang seinen Landsmann Andrey Rublev (Nr. 10) mit 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) und unterstrich seine starke Form: Der 24-Jährige, der im Vorjahr in einem dramatischen Endspiel in fünf Sätzen an Rafael Nadal (Spanien) gescheitert war, ist im Turnier immer noch ohne Satzverlust. Noch nie ist es einem Spieler gelungen, die US Open zu gewinnen, ohne einen Satz abzugeben.