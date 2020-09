NFL: Kansas City Chiefs - Houston Texans Live im TV, Stream Ticker

In der Nacht auf Freitag deutscher Zeit startet die NFL in ihre 101. Saison - und das mit einem Topspiel. Titelverteidiger Kansas City Chiefs empfängt die Houston Texans ( NFL, Week 1: Kansas City Chiefs - Houston Texans, Fr, ab 2 Uhr in den Livesores ).

Chiefs vs. Texans: Duell der Star-Quarterbacks

Die Chiefs, die in der vergangenen Saison den Super Bowl durch einen Sieg gegen die San Francisco 49ers gewannen, sind bei der Frage nach den Favoriten mit an erster Stelle zu nennen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes konnte die Mannschaft des Vorjahres größtenteils zusammenhalten und dürfte ein ernstes Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden ( Hier zum NFL-Spielplan 2020/21 ).

Mahomes hatte sich in der Off-Season mit dem vermutlich höchstdotierten Vertrag in der Sportgeschichte gleich für zehn weitere Jahre an die Chiefs gebunden und kassiert in diesem Zeitraum angeblich über 450 Millionen Dollar.