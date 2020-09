US Open 2020 heute mit Williams, Osaka LIVE im TV, Stream, Ticker

Am 11. Turniertag der US Open kämpfen die Damen um den Einzug ins Finale. Serena Williams ist nur noch zwei Siege von ihrem großen Ziel entfernt.

Am elften Turniertag der US Open finden die Halbfinals der Damen statt.

Und Serena Williams ist weiter mittendrin. Die US-Amerikanerin will in New York ihren 24. Grand-Slam-Titel einfahren und so mit Margaret Court gleichziehen. (Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020)