Arsenal: Özil macht sich über Spurs lustig

Özil nennt Top-Elf - zwei DFB-Spieler dabei

In seine Top-Elf schaffte es mit Santi Cazorla allerdings ein anderer Spieler von Arsenal. Philipp Lahm und Jerôme Boateng sind als einzige Deutsche in der Elf vertreten. Mit ihnen war Özil 2014 Weltmeister geworden. Auch Cristiano Ronaldo und Kaka dürfen nicht fehlen.

"Ich bin fit und tue mein Bestes. Leider ist es nicht an mir, zu entscheiden, wer in der Elf am Wochenende steht. Wir werden sehen", erklärte der 31-Jährige. Özils Vertrag endet im kommenden Jahr, der Mittelfeldspieler will diesen erfüllen.