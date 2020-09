Udo Lattek: Die Kultfigur des CHECK24 Doppelpass

Eine Institution feiert Jubiläum. Am Sonntag wird der CHECK24 Doppelpass 25 Jahre alt und begrüßt in seiner Sendung ab 11 Uhr ( 25 Jahre CHECK24 Doppelpass Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV und auf SPORT1 ) unter anderem den langjährigen Bayern-Manager Uli Hoeneß.

"Endlich will ich mal wieder in Ruhe Fußball schauen, mir das Spiel ansehen und analysieren und mich nicht mehr um Schlagzeilen kümmern", erklärte er zu seinem Abschied.

Dieser Abschied sollte – typisch Lattek – noch viel spektakulärer werden als geplant. In seiner Schlussvorstellung blieb Latteks Platz mehr als eine Stunde unbesetzt. Erst um 12:09 Uhr erreichte er das Münchener Hotel. Sein Flugzeug hatte eine Reifenpanne.

Zur Feier des Tages lud SPORT1 Udo Jürgens in den Doppelpass ein, der seinem Namensvetter ein Ständchen sang und ihm einen seiner legendären Bademäntel schenkte. Äußerlich gefasst, äußerte sich Lattek zu den bewegenden Momenten: "Da war ich kurz davor, ein paar Tränchen zu verdrücken."

Diese Ehrung zeigte den Stellenwert, den Udo Lattek in ganz Deutschland genoss. Er war beliebt, weil er fachlich kompetent auch nicht vor den schwierigen Themen zurückschreckte und unangenehme Wahrheiten aussprach. Diese Fähigkeit führte zu einigen legendären Wortgefechten. Zum Beispiel mit Uli Hoeneß.

Uli Hoeneß: Latteks liebster Kontrahent

Immer wieder blitzte sein Insiderwissen durch, das Beziehungsnetz in den Fußball und zu vielen wichtigen Entscheidern, das der Sendung und den Zuschauern beste Unterhaltung bot. So konfrontierte er 2006 den damaligen DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder mit der Tatsache, dass der Verband 250.000 Euro im Jahr für Jürgen Klinsmanns USA-Flüge ausgab.

Mayer-Vorfelder fühlte sich ertappt, suchte nach Ausflüchten, sprach von gesponsorten Flügen, was Lattek nicht gelten lassen wollte: "Wenn ich dir in die Augen schaue, dann weiß ich: Das ist nicht wahr." Lattek sagte über sich selbst: "Ich habe einfach gerne mit den Leuten gestritten."

Lattek ein letztes Mal Trainer

Trotz seiner Popularität und großen Akzeptanz als Doppelpass -Experte ging Lattek im Jahr 2000 noch einmal fremd. Es ging ein letztes Mal zurück auf die Trainerbank. Der damalige Trainer-Novize Matthias Sammer wünschte sich Udo Lattek an seine Seite, um den BVB vor dem Abstieg zu bewahren.

Die Geschäftsführung des damaligen DSF billigte seine Freistellung umgehend, stellte aber eine Bedingung: Er sollte sich offensichtlich zu seinem Arbeitgeber bekennen. Also saß Lattek die letzten fünf Spieltage wieder auf der Trainerbank und trug demonstrativ seine DSF-Kappe.

Mit einem 3:0 Heimsieg am letzten Spieltag wurde der Abstieg abgewendet. Der Trainer-Guru hatte eine letzte Duftmarke gesetzt.

Wie Lattek den Doppelpass prägte

Nachdem Udo Lattek am 22. Mai 2011 zum letzten Mal seinen Expertenplatz im Doppelpass besetzt hatte, erreichten ihn warme Worte von allen Seiten. "Ein Mann, der was zu sagen hatte", urteilte Günther Netzer. Sein liebster Diskussionspartner Uli Hoeneß sagte zum Abschied: "Er wird uns sehr fehlen. Seine Kommentare waren oft das Salz in der Suppe."