F1: Perez verlässt Racing Point - Weg für Vettel frei?

Perez ohne Plan B - Vettel als Nachfolger?

Perez hat eigenen Angaben zufolge keinen Plan B in der Hinterhand. Mein Wille ist es, weiter Rennen zu fahren. Aber das hängt davon ab, ob ich ein Projekt finde, das mich motiviert, 100 Prozent in jeder Runde zu geben", erklärte der 30-Jährige, der seit 2011 in der Königsklasse des Motorsports unterwegs ist. In bisher 182 Rennen erreichte er achtmal das Podest.