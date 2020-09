Rennen der Großen Woche aus Baden-Baden mit Juanito von Timo Horn

Zum Abschluss der großen Woche stehen in Baden-Baden zwei stark besetzte Grupperennen an. Ein Pferd aus dem Stall von Timom Horn gehört zum Favoritenkreis.

Zwei Grupperennen, tolle Wettmöglichkeiten und vieles mehr – dieser Samstag bei der Großen Woche in Baden-Baden ( ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM ) hat es wahrlich in sich.

Allein 35.000 Euro erhält der Besitzer der Siegerin. Zwei Engländerinnen sind mit von der Partie: Die von Mark Johnston trainierte Rose Of Kildare (Francis Norton) war nach unglücklichem Rennverlauf Dritte der 1.000 Guineas in Düsseldorf, gewann anschließend die Musidora Stakes in York und hatte es anschließend im Juddmonte International zu schwer. Harry Dunlops Golden Lips (Alexander Pietsch) war zuletzt Vierte eines Listenrennens.