Tennis, US Open: Siegemund/Zvonareva im Finale gegen Melichar/Yifan Siegemunds Final-Gegnerin fix

Laura Siegemund greift im Doppel nach dem US-Open-Titel © Getty Images

Laura Siegemund greift am Freitag mit Vera Zvonareva nach dem US-Open-Titel im Damendoppel. Jetzt stehen auch ihre Gegnerinnen fest.

Laura Siegemund (Metzingen) bekommt es im Damendoppel-Finale der US Open am Freitag mit den an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Xu Yifan zu tun.

Das amerikanische-chinesische Duo setzte sich im Halbfinale am Mittwoch 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) gegen Asia Muhammad/Taylor Townsend (USA) durch.

Siegemund hatte schon am Dienstag an der Seite der Russin Vera ZVonareva als erste Deutsche seit Turniersiegerin Claudia Kohde-Kilsch 1985 das Endspiel von New York erreicht.