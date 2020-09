Tennis: Philipp Kohlschreiber scheitert bei Auftakt in Kitzbühel

Anzeige

Philipp Kohlschreiber muss sich nach seinem frühen Aus bei den US Open auch von seinem "Heimspiel" in Kitzbühel bereits in der ersten Runde verabschieden.

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist acht Tage nach seinem Erstrundenaus bei den US Open auch bei seinem "Heimspiel" an der Auftakthürde gescheitert.

Der 36-Jährige verlor in der ersten Runde des Sandplatzturniers in Kitzbühel im Generationenduell gegen den 17 Jahre jüngeren Italiener Jannik Sinner 3:6, 2:6 und kassierte nach der Coronapause im vierten Match die dritte Niederlage. 2015 und 2017 hatte Kohlschreiber in seiner Wahlheimat noch den Titel gewonnen.

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) meisterte die Auftakthürde bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour dagegen eindrucksvoll.