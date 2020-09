Boxen: Floyd Mayweather trauert um erschossenen Schützling Danny Gonzalez

Der US-amerikanische Boxer Danny Gonzalez ist am Labour Day in eine Auseinandersetzung geraten und von einem bislang unbekannten Täter erschossen werden.

Mayweather twittert: "Ruhe in Frieden"

Der in seiner gesamten Karriere ungeschlagene Champion brachte seine Trauer über Twitter zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden. Ein Champ ist von uns gegangen, wird aber nie vergessen werden", hieß es auf dem Account von "Mayweather Promotions".

In einem Polizeibericht des Riverside County, aus dem der Mirror zitiert, hieß es, dass sich der Vorfall am Montag gegen 21 Uhr Ortszeit in Moreno Valley, Kalifornien ereignet hatte.