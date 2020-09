US Open 2020: Martina Navratilova lästert über Alexander Zverev

Alexander Zverev erreicht das Halbfinale der US Open, ohne groß zu glänzen. Das nimmt Martina Navratilova zum Anlass für eine klare Ansage an Zverev.

Und dennoch hat der 23-Jährige einen der größten Erfolge seiner Karriere eingefahren. Erstmals steht er beim Grand Slam in Flushing Meadows unter den besten Vier. ( Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020 )

"So kannst du den Ball einfach nicht schlagen. Okay, so gewinnt man Spiele gegen Kleinere Spiele, die einfach nicht verlieren wollen. Aber so wirst du keine Majors gewinnen", lautete das Urteil von Martina Navratilova, die als Expertin für Amazon Prime arbeitet, das die US Open in den USA überträgt.