Nach dem LCK-Finale - Das sind die Teilnehmer der LoL-Worlds 2020

22 Teams bei den Worlds 2020 in Shanghai

Jetzt stehen also alle Teams für die diesjährige Weltmeisterschaft in Shanghai fest. Vier Teams kommen aus der europäischen LEC und der chinesischen LPL. Die amerikanische LCS stellt genau wie die koreanische LCK jeweils drei Teams. Acht weitere Teams kommen per Wildcard aus den kleineren Ligen. Das sind alle Teams für die Worlds 2020:

Die WM startet am 25. September und findet in Shanghai, China statt. Das große Finale wird am 31. Oktober 2020 ausgespielt. Pünktlich zu den Worlds 2020 erscheint Patch 10.19, der nochmal einige Änderungen in League of Legends mit sich bringt.