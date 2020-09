Fortnite: Alle Infos zu den eSports-Terminen im Herbst 2020

In der neuen Fortnite Saison wird es einiges an Action mit vielen Profi-Wettkämpfen geben. Entwickler Epic Games hat Details zu den Terminen und Regeln veröffentlicht.

Auch in der neuesten Fortnite-Saison wird es wieder viele Turniere mit großen Preisgeldern geben. Trotz der Corona-Krise will Epic Games massive Preispools in Millionenhöhe ausschütten. Die kommende Saison hat die Marvel Comics mit ihren Superhelden zum Thema, welche Profispieler diesen Herbst zum Helden werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In der vergangenen Saison wurden sieben Einzelspieler zu Champions gekrönt, um diese Ehre buhlen nun viele Profis in dem größten Battle-Royale-Titel der eSports-Szene. SPORT1 hat alle Termine zusammengefasst: