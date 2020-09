BLAST steigt in Valorant ein - $50.000 Preispool.

Die BLAST-Serie startet in Valorant eine eigene Turnier-Reihe. Das Eröffnungsevent bietet einen Prizepool von 50.000 US-Dollar und hat gleich mehrere bekannte Teams im Aufgebot © BLAST/Twitch/Riot Games

Der altbekannte dänische Organizer BLAST verkündete ihren Einstieg in den neuen Taktikshooter "Valorant". Das Turnier wird in Partnerschaft mit Twitch ausgetragen und ist Teil der von Riog Games geförderten "Ignition Series". Dabei ist der Preispool gleich eine große Hausnummer.

Im Vergleich zur letzten europäischen Ignition Series, welche von LVL in Berlin organisiert wurde, ist das Teilnehmerfeld vergleichsweise reduziert. Zudem gibt es auch keine Open oder Closed Qualifier.

Bekannte Namen

Folgend steht FunPlus Phoenix, kurz FPX, auf der Teilnehmerliste. In internen Kreisen wurde das Line-Up von FPX als absolutes Superteam bezeichnet, doch bisher stieg der Phoenix noch nicht aus der Asche und sucht dem ersten Sieg im Zuge der Ignition Series. Das Quartet wird durch die Ninjas in Pyjamas komplettiert. Mit deutscher Beteiligung in Form von Niels "luckeRRR" Jasiek suchen auch die Ninjas noch ihren Erfolg bei einer Ignition Series.