Nicht nur Zaniolo: 19 Kreuzbandrisse bei Spielern von AS Rom

Nicolò Zaniolo verletzt sich zum zweiten Mal am Kreuzband. Mit diesem Schicksal ist der Jung-Star der AS Rom nicht allein - im Gegenteil.

Nun hat es ihn also wieder getroffen, zum zweiten Mal in einem Jahr - diesmal ist das andere Knie in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ebenso unglücklich wie ungewöhnlich.

Noch ungewöhnlicher mutet jedoch der Blick auf das anhaltende Verletzungspech der Roma an. Zaniolos Klub hatte in den letzten Jahren etliche schwere Rückschläge zu beklagen. In Zahlen: 16 Spieler zogen sich in den letzten sechs Jahren ganze 19 Kreuzbandrisse zu. Die Roma liegt hier im internationalen Vergleich klar über dem Schnitt.