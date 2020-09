Anzeige

RNG baut nach Monet-Abgang Dota2-Team neu auf RNG baut Dota2-Team neu auf

RNG baut nach Monet-Abgang Dota2-Team neu auf © RNG / SPORT1

N. Walkerling

Royal Never Give Up (RNG) muss nach Abgang des Star-Carrys Du "Monet" Peng jetzt ein neues Team aufbauen und bedient sich dafür beim direkten Konkurrenten.

Royal Never Give Up (RNG) muss nach den Abgängen von Star-Carry Du "Monet" Peng und Midplayer Liu Yuhao das Team umbauen. Sie bedienen sich beim Newcomer-Team von Sparking Arrow Gaming, die das "BEYOND EPIC: China"-Turnier gewannen.

RNG steht vor einem Neuanfang

RNGs bisheriger Offlaner Su "flywin" Lei verlässt das Team Richtung Sparking Arrow Gaming. Bereits im Juli sind vier Spieler zwischen beiden Clubs hin und her gewechselt. Doch erst durch die Abgänge von Star-Carry Monet und Midplayer Liu Yuhao (Beide zu Team Aster) wurde RNG zum Neuanfang gezwungen.

Der erste Neuzugang heißt Zhong Liushuai, spielt in die Carry-Position und hat zuletzt mit Sparking Arrow Gaming für Aufsehen gesorgt. Der 22-jährige trieb sich bisher in der Tier-2-Szene herum, konnte sich aber durch Siege in der CDA-League und beim "BEYOND EPIC: China"-Turnier einen Namen machen. Für die Offlane-Position kehrt Sun "Srf" Runfa ins Team zurück. Er wurde Anfang des Jahres an CDEC Gaming ausgeliehen, die ihn aber letztlich nicht verpflichten wollten.

Das neue RNG-Roster in der Übersicht:

Zhong Liushuai Gao "Setsu" Zhenxiong Sun "Srf" Runfa Chong "FelixCiaoBa" Wei Lun Xie "Super" Junhao

Valve gibt Pläne für nächste Saison bekannt

Wann das neue Team zum ersten Mal in offiziellen DPC-Events spielen wird, steht wegen der Unsicherheiten der kompetitiven Szene noch nicht fest. Entwickler Valve gab lediglich bekannt, dass in der kommenden Saison mindestens vier unabhängige Events in Europa und drei in China stattfinden sollen. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die reguläre Saison erst Anfang 2021 fortgesetzt wird.