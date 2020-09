Franz Beckenbauer spricht über WM 2006, schwere Krankheiten und Tod

Franz Beckenbauer wurde 2019 in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen © Getty Images

Franz Beckenbauer begeht am Freitag einen runden Geburtstag. In Feierstimmung ist er nicht. Dafür blickt er auf sein Leben zurück - und spricht häufiger schon vom Tod.

"Was da alles war in den letzten Jahren. Mit all den Operationen und auch mit der Geschichte 2006. Das hat mich schon sehr mitgenommen", sagt Beckenbauer in der Bild mit Blick auf den Skandal rund um die WM-Vergabe an Deutschland.