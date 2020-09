Anzeige

NFL: Equanimeous St. Brown über Aaron Rodgers, Super Bowl und seine Packers St. Brown kündigt Touchdown an

Equanimeous St. Brown im Trainingscamp der Green Bay Packers im Sommer 2020 © Getty Images

E. Böhm

Nachdem er die letzte NFL-Saison verpasste, möchte Equanimeous St. Brown nun richtig durchstarten. Bei SPORT1 spricht er über seine Ziele, Rodgers und Rassismus.

Für die deutschen NFL-Fans befinden sich aktuell für die Saison 2020 nur drei Eisen im Feuer. Neben Linebacker Mark Nzeocha und Fullback Jakob Johnson ruhen die Hoffnungen aber vor allem auf Equanimeous St. Brown.

Der hochtalentierte Receiver verpasste die gesamte Saison 2019 wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung, nun greift er bei den Green Bay Packers wieder an und will sich einen Stammplatz im Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers erkämpfen. (Spielplan der NFL)

Anzeige

Bei SPORT1 verrät die deutsche NFL-Hoffnung St. Brown, wie er sich trotz Corona und ungebetener "Trainingsgäste" wieder fitgemacht hat, außerdem spricht der 23-Jährige über seine Rassismus-Erfahrung, Aaron Rodgers, das Super-Bowl-Ziel der Packers und kündigt seinen ersten Touchdown an.

SPORT1: Equanimeous, 2020 ist für alle Menschen ein verrücktes, schwieriges und herausforderndes Jahr wegen Covid-19. Wie gehen Sie in der NFL-Vorbereitung damit um?

Equanimeous St. Brown: Ich gehe damit relativ normal um. Es ist ja fast alles geschlossen, also ist man viel zu Hause oder trifft sich maximal mit ein paar Freunden. Wir konnten ja erst Ende Juli zurück nach Green Bay. Ich habe also den ganzen Sommer in Kalifornien verbracht.

SPORT1: Wie läuft es im Training Camp? Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen die Packers?

St. Brown: Während der Meetings und im Gebäude müssen wir eine Maske tragen, auf dem Feld beim Training nicht. Wir werden alle jeden Tag getestet. Wir haben auch als Auflage, uns nicht mit mehr als maximal zehn Personen zu treffen. Wir dürfen auch zum Beispiel nicht in das Casino, das es hier in Green Bay gibt. Für mich ist das kein Problem, ich gehe nach dem Training nach Hause und bleibe da. Ab und an gehe ich zu meinem Nachbarn Dexter Williams (College-Teamkollege und in der Vorbereitung bei den Packers, Anm. der Red.), um dort zu essen. Seine Mutter kocht immer sehr gut. (lacht)

St. Brown sieht gute Chancen auf Einsatzzeit

SPORT1: Einige große Namen haben den Opt-Out in Anspruch genommen - kam das für Sie auch in Frage oder fühlen Sie sich sicher?

St. Brown: Nein, das war für mich nie eine Option! Ich möchte unbedingt spielen.

SPORT1: Sie haben die Saison 2019 verletzt verpasst. Wie geht es Ihnen aktuell? Wie haben Sie sich während Corona wieder fit gemacht?

Anzeige

St. Brown: Ich habe da in einem Haus am Strand mit meinen Brüdern und DeShaun Kizer (St. Browns College-Quarterback und aktuell ohne NFL-Team, Anm. der Red.) gewohnt. Für mich war das ganz gut, weil ich so länger Zeit hatte, mich von meiner Verletzung zu erholen. Ich habe jeden Tag Reha gemacht und fünf Mal die Woche trainiert - abwechselnd Kraft und Receivertraining. Mein Vater kennt jemanden mit einem Homegym, wo wir hingehen konnten und für das Receivertraining mussten wir immer eine Rasenfläche finden, wo wir in Ruhe trainieren konnten. Das war in der Hochzeit von Corona gar nicht so einfach. Da wurde solches Training auch schon mal von der Polizei aufgelöst. Mir geht es aktuell gut, ich bin endlich wieder fit.

Alljährlich kürt das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" die wertvollsten Sportvereine der Welt. Mit dem FC Bayern München ist nur ein deutsches Team weiter vorne im Ranking zu finden © Getty Images Neben den Münchnern sind noch weitere europäische Fußballklubs vertreten. Den Schwerpunkt bilden aber die US-Teams aus American Football, Basketball und Baseball. SPORT1 zeigt die 25 wertvollsten Sportvereine der Welt © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock PLATZ 25: Denver Broncos (NFL) – Wert: 3,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 13 Prozent) © Getty Images PLATZ 24: Bayern München (Bundesliga) – Wert: 3,02 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 23: Philadelphia Eagles (NFL) – Wert: 3,05 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 11 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: San Francisco Giants (MLB) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: Houston Texans (NFL) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Rückgang um 11 Prozent) © Getty Images PLATZ 20: Boston Celtics (NBA) – Wert: 3,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 11 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 17: Chicago Cubs (MLB) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 17: Chicago Bulls (NBA) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images PLATZ 17: New York Jets (NFL) – Wert: 3,20 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 12 Prozent) © Getty Images PLATZ 16: Boston Red Sox (MLB) – Wert: 3,30 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 14: Los Angeles Dodgers (MLB) – Wert: 3,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 3 Prozent) © Getty Images PLATZ 14: Washington Football Team (NFL) – Wert: 3,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images PLATZ 13: Chicago Bears (NFL) – Wert: 3,45 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images PLATZ 12: San Francisco 49ers (NFL) – Wert: 3,50 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 11: Los Angeles Rams (NFL) – Wert: 3,80 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images PLATZ 10: Manchester United (Premier League) – Wert: 3,81 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images PLATZ 9: New York Giants (NFL) – Wert: 3,90 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 18 Prozent) © Getty Images PLATZ 8: FC Barcelona (La Liga) – Wert: 4,02 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 7: New England Patriots (NFL) – Wert: 4,10 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 8 Prozent) © Getty Images PLATZ 6: Real Madrid (La Liga) – Wert: 4,24 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 0 Prozent) © Getty Images PLATZ 5: Golden State Warriors (NBA) – Wert: 4,30 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 23 Prozent) © Getty Images PLATZ 4: Los Angeles Lakers (NBA) – Wert: 4,40 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 19 Prozent) © Getty Images Anzeige PLATZ 3: New York Knicks (NBA) – Wert: 4,60 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 15 Prozent) © Getty Images PLATZ 2: New York Yankees (MLB) – Wert: 5,00 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 9 Prozent) © Getty Images PLATZ 1: Dallas Cowboys (NFL) – Wert: 5,50 Milliarden US-Dollar (Steigerung um 10 Prozent) © Getty Images

SPORT1: Etwas überraschend haben die Packers im Draft 2020 keinen Receiver geholt. Wie sehen Sie Ihre Chancen im Team hinter Davante Adams?

St. Brown: Ich glaube, ich habe gute Chancen, viel auf dem Feld zu stehen. Die Vorbereitung lief sehr gut. Ich will endlich zeigen, was ich draufhabe.

SPORT1: Ist es für Sie ein besonderer Nachteil, keine Preseason-Spiele zu haben?

St. Brown: Es ist glaube ich für das gesamte Team eher ein Nachteil, keine Preseason zu haben, um eventuell gewisse Dinge zu testen, aber das trifft ja für alle Teams zu. Von daher gehen wir alle mit den gleichen Voraussetzungen in die Saison.

St. Brown will "alles besser machen"

SPORT1: Sehen wir 2020 Ihren ersten NFL-Touchdown?

Anzeige

St. Brown: Das will ich doch schwer hoffen! Grundsätzlich will ich alles besser machen als in meiner Rookie-Saison 2018.

SPORT1: Neben Corona ist Black Lives Matter das bestimmende Thema in den USA. Ihre Mutter ist weiß, Ihr Vater schwarz. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Rassismus? Was werden Sie bei der Hymne machen?

St. Brown: Was wir bei der Hymne machen, haben wir als Team noch nicht besprochen. Das machen wir vor dem Spiel gemeinsam. Das Rassismus-Thema ist natürlich nicht einfach und du kommst nicht daran vorbei. Eine Geschichte ist mir an der Highschool passiert: Ich bin mit einem Freund, der auch halb schwarz und halb weiß ist, auf eine Party von Schulfreunden gegangen. An der Tür wurde uns dann aber gesagt "Blacks not allowed". Wir sind dann wieder gegangen und haben damals kein großes Ding daraus gemacht. Es ist aber natürlich kein sonderlich angenehmes Gefühl. Gegen so etwas müssen wir alle als Gesellschaft kämpfen.

Superstar Gronkowski zu Brady nach Tampa, einige Steals im Draft und so manche Franchise sorgt nur für Kopfschütteln - wie stark sind die NFL-Team jetzt, da der Kader nach der Talentziehung schon fast fertig ist? SPORT1 macht das Powerranking © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images PLATZ 32 - JACKSONVILLE JAGUARS: Nick Foles, Calais Campbel, AJ Bouye, Marqise Lee - die Jaguars machten vor allem durch prominente Abgänge auf sich aufmerksam. Für 2021 beträgt der Cap Space 100 Mio. Dollar. Aktuell sieht es aber mau aus, auch wenn im Draft mit C.J. Henderson (Cornerback) und K'Lavon Chaisson (Pass Rush) zwei exzellente Verteidiger kamen © Getty Images PLATZ 31 - NEW YORK GIANTS: Mit James Bradberry (Corner) und Blake Martinez (Linebacker) kamen zwei Verstärkungen, die sofort helfen dürften. Von diversen Löchern im Kader wurde im Draft gerade mit dem 4. Pick Andrew Thomas (Offensive Tackle) eines geschlossen, in Defense und Offense bleiben aber noch einige Fragezeichen © Getty Images PLATZ 30 - NEW YORK JETS: Draft-Steal Mekhi Becton (11. Pick, Offensive Tackle) sollte helfen, das trotz Superstar Le'Veon Bell miese Laufspiel (Platz 31 letzte Saison) zu verbessern und endlich mal Quarterback Sam Darnold Bild) beschützen (51 Sacks). Statt eines Top-Receiver kam deshalb erst in der 2. Runde Speedster Denzel Mims - eher Projekt als Soforthilfe © Getty Images Anzeige PLATZ 29 - MIAMI DOLPHINS: Tua Tagovailoa ist der neue Quarterback-Hoffnungsträger in Florida, aber wie fit ist er nach Hüft-OP? Mit Austin Jackson kam im Draft zudem ein Top-Tackle als sein Beschützer, Top-Running-Back Matt Breida per Trade von den 49ers. Auf dem Free-Agent-Markt schlug Miami clever zu. Cornerback Byron Jones dürfte der wackligen Defensive Stabilität verleihen, auch Kyle Van Noy und Shaq Lawson helfen weiter © Getty Images PLATZ 28 - DETROIT LIONS: Mit Danny Shelton, Jamie Collins und Duron Harmon schlossen sich gleich drei ehemalige Patriots den Lions an, fünf Starter in der Defense könnten damit bereits in New England gespielt haben. Rookie Jeff Okudah (3. Pick, Cornerback) ist ein Top-Mann. Matthew Stafford sollte auch die Offense beflügeln, auch wenn es mit den Playoffs einmal mehr eng wird © Getty Images PLATZ 27 - CINCINNATI BENGALS: Die Bengals waren in der Free Agency sehr aktiv, allein D.J. Raeder, Trae Waynes und A.J. Green verschlingen satte 112 Mio. Dollar. Im Draft sicherte sich das Team mit dem Nummer-1-Pick den kommenden Franchise Quarterback Joe Burrow (Foto). Auch Star-Receiver Green dürfte endlich wieder fit werden. Doch der Neuaufbau braucht viel Zeit © Getty Images PLATZ 26 - CAROLINA PANTHERS: Der neue Headcoach Matt Rhule (Foto) setzt auf einen konsequenten Neuaufbau und entließ dafür sogar Superstar Cam Newton. Stattdessen kam Teddy Bridgewater, auch Robby Anderson ist ein starker Neuzugang. Die unter Ron Rivera so wacklige Defensive wurde stabilisiert - alle sieben Draft-Picks gingen in die Defense! Ein Team mit Zukunft © Getty Images Anzeige PLATZ 25 - WASHINGTON REDSKINS: Im Draft holten die Redskins das nach, was sie in der ersten Offseason unter dem neuen Headcoach Ron Rivera noch vermissen haben lassen. Sie angelelten sich mit Chase Young an Position zwei den Defensive End, der die D-Line nun enorm verstärken wird. Dazu gelang ihnen mit Wide Receiver Antonio Gandy-Golden in der vierten Runde einer der Steals des Draft © Getty Images PLATZ 24 - LAS VEGAS RAIDERS: Im ersten Jahr nach dem Umzug von Oakland nach Las Vegas dürfen sich die Fans im neuen Allegiant Stadium auf die Neuzugänge Marcus Mariota, Cory Littleton, Jason Witten und Nelson Agholor freuen. Mit Henry Ruggs III wurde im Draft zwar nicht der beste, aber der schnellste Receiver geholt. Zudem gibt es mit Dominik Eberle einen deutschen Kicker © Getty Images PLATZ 23 - CHICAGO BEARS: Neuzugang Nick Foles fordert Mitch Trubisky (Foto) um den Posten als Starting-QB heraus. Beim Draft wurde mit Cole Kmet der insgesamt zehnte Tight End in den Kader geladen. Zuvor ließ das Team die Fans bereits mit der Verpflichtung von Jimmy Graham ratlos zurück. Nach der Entlassung von Taylor Gabriel wurde im Draft immerhin ein Receiver geholt © Getty Images PLATZ 22 - DENVER BRONCOS: Zum ersten Mal seit fünf Jahren brauchen die Broncos keinen neuen Starting-QB. Stattdessen wurde die Defense mit Jurrell Cassey verstärkt, Justin Simmons (Foto) verlängerte. Mit Melvin Gordon kam ein starker Running Back. Durch die blitzschnellen Receiver Jerry Jeudy und KJ Hamler sowie Tight End Albert Okwuegbunam wurde im Draft die Offense weiter aufgemotzt © Getty Images Anzeige PLATZ 21 - NEW ENGLAND PATRIOTS: Die Ära Tom Brady ist beendet, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. In J'Mar Smith und Brian Lewerke holten sie sich auf der Spielmacher-Position lediglich zwei undrafted Rookies. Die gesamte Offensive beim Ex-Champion wirft Fragen auf. Dafür wurde die Defense nach einige Abgänge mit den Rookies Kyle Dugger, Josh Uche und Andernee Jennings top verstärkt © Getty Images PLATZ 20 - ARIZONA CARDINALS: DeAndre Hopkins, Jordan Phillips, Devon Kennard und De'Vondre Campbell machen aus dem letztjährigen Verlierer-Team einen Playoff-Contender. Auch Quarterback Kyler Murray (Foto) dürfte sich in Jahr zwei verbessern. Zudem wurde mit Linebacker Isaiah Simmons einer der besten Spieler des Drafts verpflichtet. In der NFC West wird es heiß hergehen © Getty Images PLATZ 19 - LOS ANGELES CHARGERS: Mit dem sechsten Pick in Runde eins sicherten sich die Chargers QB Justin Herbert (Foto). Die Nachfolge von Rivers wäre also geklärt. Zudem tradete das Team hoch, um einen dringend benötigten Linebacker abzugreifen. Mit dem Verbleib von Ekeler und Hunter Henry sowie der Unterschrift von Chris Harris Jr. wurde auch in der Free Agency gute Arbeit geleistet © Getty Images PLATZ 18 - LOS ANGELES RAMS: Mit Todd Gurley, Brandin Cooks und Kicker Greg Zuerlein haben drei Stars die Rams verlassen. Darüber hinaus gibt es in der Defense mit Dante Fowler Jr. und Cory Littleton zwei schmerzvolle Abgänge. Im Draft konnte aber nicht jede Lücke geschlossen werden. Die Rams müssen dringend sparen, statt der Stars dürfte künftig die zweite Reihe auflaufen © Getty Images Anzeige PLATZ 17 - HOUSTON TEXANS: Nächster Patzer von Bill O'Brien. Erst verärgerte er die Fans mit dem Abgang von DeAndre Hopkins, dann lief auch beim Draft alles schief. Auf TV-Bildern sah man den Coach und GM schreien und wild gestikulieren. Grund dafür: ein geplatzer Trade. Die Draft-Ausbeute war mau. Fuller, Stills Cooks und Cobb müssen versuchen, Hopkins zu ersetzen © Getty Images PLATZ 16 - CLEVELAND BROWNS: Als Mentor für Spielmacher Baker Mayfield (Foto) wurde Case Keenum geholt, als Top-Anspielstation kam Tight End Austin Hooper. Auch der Deal mit Right Tackle Jack Conklin ergibt Sinn. Im Draft wurde zudem mit Jedrick Wills Jr. endlich ein Langzeit-Beschützer für QB Mayfield gefunden. Der Hype der letzten Saison ist aber erstmal verflogen © Getty Images PLATZ 15 - PITTSBURGH STEELERS: Ben Roethlisberger (Foto) kehrt nach seiner schweren Schulterverletzung zurück, dadurch dürften sich die Quarterback-Probleme lösen. Im Draft wurde das Team mit großen Anspielstationen verstärkt - darunter Receiver Chase Claypool, der eher die Statur eines Tight Ends hat. Zudem kamen in der Free Agency Eric Ebron und Stefen Wisniewski © Getty Images PLATZ 14 - MINNESOTA VIKINGS: Mit Griffen und Rhodes verloren die Vikings wichtige Defensivspieler, doch halb so schlimm. Beim Draft wurde die Defense kräftig aufgefüllt. Mit dem wohl besten Receiver im Draft, Justin Jefferson, kam ein Ersatz für Stefon Diggs, auch die Abgänge der Cornerbacks wurden kompensiert. Zudem gelang die Verlängerung mit QB Kirk Cousins (Foto) © Getty Images Anzeige PLATZ 13 - INDIANAPOLIS COLTS: Mit Philip Rivers geben die Colts einem 38-Jährigen den Platz als Starting-QB, Jacoby Brissett (Foto) wird dies nicht mehr zugetraut. Mit Jacob Eason wurde zudem ein weiterer Spielmacher gedraftet. Der zuletzt eher instabilen Receiver-Roster wurden im Draft aufgefüllt, zudem kam Defensive Lineman DeForest Buckner von den 49ers © Getty Images PLATZ 12 - PHILADELPHIA EAGLES:Nelson Agholor ist weg, Alshon Jeffery (Foto) fehlt weiter verletzt. Wenig überraschend sicherte sich das Team deshalb in der ersten Runde mit Jalen Reagor die Dienste eines Wide Receivers mit. Quarterback Carson Wentz bekam zudem Konkurrenz durch Jalen Hurts. Etwas fragwürdig, aber dass ein guter Ersatz-QB wichtig ist, weiß man in Philly spätestens seit Super-Bowl-MVP Nick Foles © Getty Images PLATZ 11 - ATLANTA FALCONS: Devonta Freeman wurde mit Todd Gurley ersetzt, dessen Knie aber Anlass zur Sorge gibt. Im Draft wurde die Lücke auf der Cornerback-Position mit A.J. Terrell vorerst geschlossen, auch wenn dieser noch einiges lernen muss. Mit Brady in der Division wird es schwerer, das beste Receiver-Duo trägt mit Ridley und Jones aber das Trikot der Falcons © Getty Images PLATZ 10 - GREEN BAY PACKERS: Seltsamer als die Packers hätte man wohl kaum draften können. Nicht ein dringend benötigter Receiver wurde gepickt, in einem der besten Jahrgänge aller Zeiten. Stattdessen setzte man Superstar Aaron Rodgers (Foto) mit Jordan Love seinen Nachfolger vor die Nase. Auch Running Back Aaron Jones bekam Konkurrenz. Doch wer fängt in Zukunft außer Davante Adams die Bälle? © Getty Images Anzeige PLATZ 9 - DALLAS COWBOYS: Die Cowboys gehören zu den Gewinnern des Drafts. Receiver Ceede Lamb, Cornerback Trevon Diggs und Tackle Neville Gallimore hätten früher weggehen müssen und fielen Dallas in den Schoß. Dazu wurden die Verträge mit Quarterback Dak Prescott (Foto) und Star-Receiver Amari Cooper verlängert © Getty Images PLATZ 8 - TENNESSEE TITANS: Ryan Tannehill (Foto) und Derrick Henry konnten gehalten werden und dürften erneut für eine schlagkräftige Offensive sorgen, zumal im Draft mit Darrynton Evans eine weitere RB-Waffe kam. Mit Tackle Isaiah Wilson wurde im Draft ein starker und aggressiver Ersatz für Jack Conklin verpflichtet. In der Defensive und in Sachen Speed ist aber noch Luft nach oben © Getty Images PLATZ 7 - SEATTLE SEAHAWKS: Mit der Wahl von Linebacker Jordyn Brooks (Foto) überraschten die Seahawks im Draft alle. Die eher wacklige Defense dürfte damit auf sicheren Beinen stehen. Quarterback Russell Wilson bekam in der Free Agency mit Greg Olsen und Phillip Dorsett zwei neue Receiver. Die Saga um Free Agent Jadeveon Clowney ist aber immer noch nicht beendet © Getty Images PLATZ 6 - TAMPA BAY BUCCANEERS: Die Unterschrift von Tom Brady hat die ganze Stadt in helle Aufregung versetzt. Dazu kommt Superstar Rob Gronkowski aus der Rente zurück - und könnte mit einem Jahr Erholung eine Monster-Verstärkung sein. Um Brady zu schützen, kam mit Tackle Tristan Wirfs ein starker O-Liner ohne echte Schwäche. Tampa muss man ernst nehmen, auch wenn die D ein Fragezeichen bleibt © Getty Images Anzeige PLATZ 5 - BUFFALO BILLS: Mit Wide Receiver Stefon Diggs haben sich die Bills zum Favoriten auf den Sieg in der AFC East gemausert. Zweitrundenpick A.J. Epenesa sollte vor allem in der Verteidigung gegen den Lauf hilfreich sein. Durch den Pick von Georgia-Quarterback Jake Fromm hat Josh Allen unerwartet Konkurrenz bekommen. Pats, Jets und Dolphins müssen sich anstrengen © Getty Images PLATZ 4 - SAN FRANCISCO 49ERS: Der Abschied von DeForest Buckner traf die 49ers schwer, mit Erstrundenpick Javon Kinlaw (Foto) hofft man aber, einen Ersatz gefunden zu haben. Running Back Matt Breida )Trade zu Dolphins) ist weg. Emmanuel Sanders zog es nach New Orleans, der gute Rookie Brandon Aiyuk soll ihn ersetzen. Zudem kam Trent Williams von den Skins. Die Titelträume leben © Getty Images PLATZ 3 - BALTIMORE RAVENS: Mit Linebacker Patrick Queen haben die Ravens ihr größtes Problem gelöst, zudem bekam MVP Lamar Jackson mit J.K. Dobbins einen Running Back, der perfekt in das System passt. In der Free Agency wurden wichtige Spieler gehalten bzw. geholt (Calais Campbell), Baltimore dürfte erneut angsteinflößend sein © Getty Images PLATZ 2 - NEW ORLEANS SAINTS: Vor dem Draft machte Coach Sean Payton die O-Line als verbesserungswürdig aus. Center Cesar Ruiz ist zwar kein aufregender Draft-Pick, aber ein nötiger. Drew Brees bleibt länger, mit Winston und Hill hat er doppelten Ersatz. Mit Emmanuel Sanders und Michael Thomas gelangen Top-Verpflichtungen. Die Saints sind im Titel-Modus © Getty Images Anzeige PLATZ 1 - KANSAS CITY CHIEFS: Der aktuelle Champion war aufgrund des starken Kaders und Cap-Beschränkungen in der Free Agency zurückhaltend, Chris Jones und Sammy Watkins wurden aber gehalten. Die noch fehlende Tiefe auf der Running-Back-Position wurde im Draft mit Erstrundenpick Clyde Edward-Helaire perfekt gefüllt. Die Top-Offense ist jetzt noch besser © Getty Images

SPORT1: Aaron Rodgers war nicht gerade erfreut, dass mit Jordan Love ein neuer Quarterback gedraftet wurde. Wie geht er in der Vorbereitung damit um?

St. Brown: Aaron ist ein so erfahrener Spieler, er ist ein absoluter Vollprofi. Ich denke, er geht ganz normal damit um und zieht Motivation daraus.

SPORT1: Die Packers standen im vergangenen Jahr ein Spiel vor dem Super Bowl. Geht es 2020 einen Schritt weiter?