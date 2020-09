WWE NXT: Finn Balor besiegt Adam Cole und ist neuer NXT Champion

Die Wrestling-Liga WWE hat in der Nacht auf Mittwoch einen neuen NXT-Champion gekürt.

Adam Cole gratuliert Finn Balor

Nun hält der frühere Universal Champion von WWE - den Titel musste er 2016 nach nur einem Tag verletzungsbedingt wieder aufgeben - wieder Gold, nachdem sein Wechsel zu NXT vor zehn Monaten nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist wie gedacht. Hinterher gratulierte dem "Prinxe" im Backstage-Bereich auch Cole fair zum Sieg und zeigte den "Too-Sweet"-Gruß.

- Zwei durch die Enthüllungswelle #SpeakingOut zuletzt negativ in den Schlagzeilen stehende Wrestler hatten in ihren Matches unterschiedlichen Erfolg: Der ehemalige Seth-Rollins-Jünger Austin Theory unterlag Bronson Reed, Velveteen Dream besiegte Ashante Thee Adonis. Hinterher wurde Dream jedoch von KUSHIDA attackiert.

- Das deutsch-italienische Duo Marcel Barthel und Fabian Aichner von Imperium hat in der kommenden Woche die Chance, sich die NXT Tag Team Gürtel zurückzuholen. Sie treffen am nächsten Mittwoch in einem Titelmatch auf die Champions Breezango. Auch die NXT North American Championship wird ausgefochten, Damien Priest wird von Timothy Thatcher herausgefordert.