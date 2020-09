Niko Kovac spricht über CL-Prämie des FC Bayern und Kevin Volland

Der Sport Bild verriet der Kroate, dass er vom Sieg des FCB in Lissabon finanziell profitierte. "Ich habe tatsächlich eine Champions-League-Prämie erhalten", gestand Kovac, der bei den Bayern noch bis Saisonende unter Vertrag stand und mittlerweile die AS Monaco trainiert.

Kovac spricht bei Götze Klartext

Neid verspüre Kovac nicht, auch wenn er zugab: "Klar wäre ich gerne dabei gewesen. Aber ich bin nicht der Mensch, der sagt: 'Nach mir soll es schlecht laufen'", so der Berliner weiter. Über seinen Anteil am Triple-Erfolg des FC Bayern unter Neu-Coach Hansi Flick sagte Kovac schmunzelnd: "Ich habe ihn mit ins Boot geholt, also konnte ich am Ende doch meinen Teil beitragen."