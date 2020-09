Anzeige

Nations League: Frankreich gewinnt gegen Kroatien, Portugal siegt dank CR7 Frankreich gewinnt WM-Final-Revival

Frankreich gewinnt Neuauflage des WM-Finals von 2018 © Imago

SID

Am zweiten Spieltag der Nations League gewinnt Frankreich in Paris die Neuauflage des WM-Finals gegen Kroatien. Portugal siegt dank Ronaldo-Treffern.

Titelverteidiger Portugal hat dank des 100. und 101. Länderspieltores des wiedergenesenen Superstars Cristiano Ronaldo auch sein zweites Spiel in der Nations League gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Fernando Santos gewann in Schweden 2:0 (1:0) und festigte die Tabellenführung in der Gruppe 3. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Weltmeister Frankreich und Belgien fuhren am Dienstagabend ebenfalls ihre zweiten Siege ein, einzig und allein England strauchelte.

Ronaldo (45.), der aufgrund einer Infektion im Fuß beim 4:1-Auftaktsieg gegen Kroatien nur Tribünengast war, brachte Portugal in typischer Manier durch einen in den Winkel platzierten direkten Freistoß kurz vor der Pause mit seinem Jubiläumstreffer in Führung. Nur der Iraner Ali Daei hat mit 109 Länderspieltoren mehr auf dem Konto als der 35 Jahre alte Ausnahmespieler.

Ronaldos Freistoß war eine Gelb-Rote Karte gegen Gustav Svensson (44.) wegen wiederholten Foulspiels vorausgegangen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ronaldo (72.) zum Endstand.

Upamecano mit erstem Länderspieltor

In der zweiten Partie in Gruppe 3 der Division A behielt Frankreich um Trainer Didier Deschamps beim 4:2 (2:1) gegen Vizeweltmeister Kroatien auch ohne den an Corona erkrankten Starstürmer Kylian Mbappe die Oberhand. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Die Equipe Tricolore geriet im Stade de France in Saint-Denis durch das Tor des Ex-Liverpoolers Dejan Lovren (17.) zunächst in Rückstand.

Antoine Griezmann (43.), der durch seinen 31. Treffer mit Frankreichs Ikone Zinedine Zidane gleichzog und ein Eigentor von Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic (45.+1) drehten die Begegnung vor der Pause.

RB Leipzigs Dayot Upamecano (65.) mit seinem ersten Länderspieltor und ein verwandelter Handelfmeter von Oliver Giroud (77.) machten alles klar für die Gastgeber, nachdem der Wolfsburger Josip Brekalo zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Belgien besiegt Island problemlos

In der Gruppe 2 setzte sich Belgien gegen Island ohne Probleme 5:1 (2:1) durch. Nach einem frühen Gegentreffer durch Holmbert Aron Fridjonsson (11.) drehten der Dortmunder Axel Witsel (13.), der frühere BVB-Stürmer Michy Batshuayi (17./69.), Dries Mertens (50.) und Jeremy Doku (80.) die Begegnung in Brüssel zugunsten der Roten Teufel. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

