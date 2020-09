Tour de France: Sexismus-Eklat nach Karikatur von Alaphilippe und Freundin

Rad-Star Julian Alaphilippe und TV-Journalistin Marion Rousse sind in diesen Tagen gemeinsam bei der Tour de France unterwegs. Sie als Reporterin, er als Star des Teams Deceuninck Quick Step.

Doch nun sind die beiden in einer Karikatur im französischen Medium L'Humanité aufs Korn genommen worden - mit weitreichenden Folgen.

Karikatur sorgt für Seximus-Skandal

Die Zeichnung löste einen Sturm der Entrüstung aus. Rousse selbst meldete sich via Twitter zu Wort und schrieb: "Bin total ernüchtert. Die Humanité zieht ihren Namen immer mehr in den Dreck. Nur ohne den geringsten Respekt vor Frauen, vor der Frau selbst, kann man sechs Jahre Sport-Berichterstattung am TV auf ein solches Niveau reduzieren."