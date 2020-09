Nations League: Cristiano Ronaldo erzielt 100. Länderspieltor

Der Portugiese hat im Nations-League-Spiel gegen Schweden am Dienstag sein 100. Länderspieltor in seinem 165. Länderspiel geschossen. ( Das Spiel im LIVETICKER )

Cristiano Ronaldo schreibt Geschichte

CR7 traf in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Freistoß aus knapp 20 Metern. Doch mit einem Tor gab sich der Linksaußen nicht zufrieden, er erhöhte in der 72. Minute zum 2:0. (101. Länderspieltor)