Premier League: De Bruyne zum Spieler des Jahres in England gewählt

De Bruyne schwärmt von Guardiola

"Er lässt er mir viel Freiheit. Ich weiß nicht warum, aber so ist es nun einmal zwischen uns", so De Bruyne: "Er weiß, dass ich in gewisser Weise immer das Team an die erste Stelle setze, und wenn ich mir selbst helfen kann, werde ich das natürlich auch tun."