Sperrwurf-Star Johannes Vetter hat nach Jahres-Weltbestleistung noch große Ziele

Speerwurf-Star Johannes Vetter hat für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio große Ziele. Darüber hinaus will er den Weltrekord von Jan Zelezny knacken.

Für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio strebt der Ex-Weltmeister standesgemäß den ganz großen Wurf an, wie Vetter zwei Tage nach seinem deutschen Rekord von 97,76 m in Chorzow im Interview mit dem Fachmagazin Leichtathletik verriet: "Das Ziel ist eine Medaille, am besten natürlich Gold. Ich reise nicht nach Tokio und sage: 'Ich will unter die Top 8 kommen.'"