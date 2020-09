US Open: Jennifer Brady zieht gegen Julija Putinzewa ins Halbfinale ein

Jennifer Brady aus den USA steht im Halbfinale der US Open © Imago

Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady aus den USA gewinnt auch gegen die Kasachin Julija Putinzewa und zieht als erste Spielerin ins Halbfinale der US Open ein.

Im Achtelfinale war sie Endstation für Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber, zwei Tage später hat Jennifer Brady (USA) bei den US Open in New York als erste Spielerin das Halbfinale im Dameneinzel erreicht.